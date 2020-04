CERVETERI NON DIMENTICA GLI EROI DELLA RESISTENZA: COME COSTRUIRE UN AQUILONE?

Il 25 Aprile di quest’anno sarà sicuramente diverso da tutti quelli passati. Non potremo sfilare per le vie della nostra città con i colori della pace e del nostro tricolore.

Ma non per questo interromperemo le nostre tradizioni.

Oltre alla cerimonia istituzionale (che trasmetteremo in diretta social) al Monumento ai Caduti, abbiamo pensato anche un modo per far continuare la tradizionale Festa degli Aquiloni. Non possiamo andare sulle spiagge, è vero. Ma possiamo festeggiare anche da casa.

Qui, un video-tutorial che illustra come realizzare un aquilone in casa utilizzando il semplice materiale presente in ogni abitazione: http://shorturl.at/wZ347

Qualora non dovesse vedersi, è online anche sul mio sito internet: http://shorturl.at/aAHIJ

Dopo averlo realizzato, colorato e decorato con i temi che richiamano la Festa della Liberazione, appendete il vostro Aquilone ai balconi o alle finestre, fotografatelo e inviateci la foto all’indirizzo e-mail aquiloni@comune.cerveteri.rm.it

La quarantena non fermerà la nostra libertà.

Alessio Pascucci