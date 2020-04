“L’Europa siamo noi” il video messaggio delle Sardine per Bruxelles

Dopo l’appello lanciato dalle donne ai governanti d’Europa per dire basta agli egoismi nazionali accentuati dal Coronavirus, ecco il video messaggio a più voci inviato a Bruxelles in vista del Consiglio europeo del 23 aprile, quello che avrà il compito di decidere sul piano di aiuti Ue. Tra le testimonianze e le adesioni all’iniziativa di “Se non ora quando – Libere”, anche il movimento delle Sardine. Volti e voci europee per un grande progetto comune: “L’Europa siamo noi, dopo la pandemia non si può e non si deve tornare indietro”. Le firme raccolte sono oltre 14 mila.

