CERVETERI: AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO

_#cronachediresisteza_ – Cerveteri, giorno 48

È pubblicato sul sito www.comune.cerveteri.rm.it l’avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2020.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda* è fissato per *venerdì 8 maggio 2020.

Possono presentare domanda:

1 – tutti i cittadini italiani, i cittadini appartenenti ad un paese dell’Unione Europea e quelli non appartenenti all’UE ma con *un regolare titolo di soggiorno;

2 – i residenti o locatari di alloggio a Cerveteri con un contratto regolarmente registrato;

3 – i cittadini che non hanno titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione nel comune di residenza o a Cerveteri (requisito che deve valere per l’intero nucleo familiare);

4- coloro che non hanno usufruito per l’anno 2020 di altri contributi della Regione Lazio per il sostegno alla locazione;

5 – le famiglie con un reddito complessivo pari o inferiore a €28.000,00 lordi per l’anno 2019 e una riduzione superiore al 30% del reddito familiari per cause riconducibili al COVID-19 nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio.

Tutta la modulistica è disponibile al link: https://bit.ly/2zlQZgh

Oggi alle ore 16:00 circa sarò in diretta social per illustrarvi nel dettaglio il bando.

A dopo,

Alessio Pascucci