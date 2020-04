Comunicazione del Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli

Cari concittadini, oggi non si registrano nuovi casi di Coronavirus, pertanto il bilancio dei positivi a Bracciano rimane di 16 contagiati Covid-19. Ci sono inoltre 69 persone in quarantena sotto stretta sorveglianza della Asl Rm4. Queste persone sono monitorate speciali dell’azienda sanitaria in quanto hanno avuto contatti con i sedici positivi e a scopo cautelativo e di contenimento del contagio sono stati prontamente avvisati dalla Asl che per ciascuno di loro ha attivato i corretti protocolli.

Mi preme chiarire che è soltanto la Asl Rm4 l’autorità sanitaria che ha l’onere di attivare i protocolli per i pazienti positivi e in quarantena e che l’amministrazione comunale non può e non intende assolutamente fornire i dati personali dei contagiati per rispetto della privacy e soprattutto per non intralciare il lavoro degli operatori sanitari.

I dati dei pazienti li ha il Servizio di igiene e sanità pubblica (SISP) competente. L’operatore SISP, se viene avviata la sorveglianza, informa il paziente delle misure da adottare, di come adottarle e anche del perché è importante rispettare il protocollo. In questo caso è previsto un isolamento per 14 giorni, il divieto contatti sociali, il divieto spostamenti o viaggi e l’obbligo di essere sempre raggiungibile.

Le persone in isolamento e sotto sorveglianza sono strettamente controllati e devono attenersi con rigore a determinate regole d’igiene soprattutto riguardo lo smaltimento dell’immondizia e la loro permanenza in casa.

I cittadini di Bracciano possono stare sereni: se non sono stati contattati dalla Asl significa che i contagiati non hanno avuto contatti con loro mentre se sono stati contattati dalla Asl vuol dire che è immediatamente scattato il corretto protocollo di prevenzione e contenimento del contagio.

In questo momento è importante non soffermarci su commenti superflui e che possono creare allarmismo. L’amministrazione comunale fornisce aggiornamenti costanti per rendere partecipe la cittadinanza in questo momento così difficile di pandemia.

Ribadisco l’importanza di restare a casa per tutelare noi stessi, i nostri cari e la comunità tutta. È possibile uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante auto dichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia o scaricati da Internet. Una falsa dichiarazione è un reato.

È vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Per favore non pensiamo neppure un attimo che non ci siano i controlli delle forze dell’ordine. Carabinieri, Polizia Locale e Guardia di Finanza sono sempre presenti sul territorio. Restiamo a casa e superiamo questo momento. Insieme ce la faremo!