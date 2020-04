CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI 123 I CASI, CONTINUA FRENATA TREND PER PRIMA VOLTA AL 3%

Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Oggi registriamo un dato di 123 casi di positività, continua la frenata del trend che per la prima volta è al 3%. Ora è il momento di non mollare e mantenere alta l’attenzione anche in vista delle festività di Pasqua e Pasquetta. Da lunedì partono le prime RSA COVID con i primi 100 posti a disposizione sul territorio. E’ giunto nella notte un paziente in terapia intensiva da Bergamo al COVID Center del Campus Bio-Medico. Si tratta di un uomo di 61 anni, trasferito con un volo in elicottero organizzato dall’AREU del servizio sanitario lombardo, dall’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo a Ciampino e poi in ambulanza per essere curato in terapia intensiva. Confermiamo la disponibilità di un posto di terapia intensiva ogni giorno a disposizione della rete nazionale. Sono in continua crescita i guariti che salgono di 36 unità nelle ultime 24h arrivando a 475 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 9.921 e i decessi nelle ultime 24h sono stati 7.

La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha già registrato oltre 80 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 2.200 medici di famiglia e 300 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 65.000 mascherine chirurgiche, 33.000 maschere FFP2, 3.500 maschere FFP3, 6.100 camici impermeabili, 29.200 calzari, 69.000 guanti, 22.000 cuffie

La situazione nelle Asl e A.O:

Asl Roma 1 – 18 nuovi casi positivi. 1.416 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl Roma 2 – 7 nuovi casi positivi. 36 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di cura e RSA del territorio. Attivato accordo con albergo Urban per i pazienti positivi in isolamento domiciliare;

Asl Roma 3 – 11 nuovi casi positivi. 3 i pazienti che sono guariti. 1.457 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Domani verranno attivati 4 posti di terapia intensiva all’Ospedale Grassi;

Asl Roma 4 – 15 nuovi casi positivi. 1.469 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl Roma 5 – 24 nuovi casi positivi. 4 i pazienti che sono guariti. Deceduto un uomo di 90 anni con precedenti patologie. 1.517 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Al COVID Hospital Palestrina ricoverati 38 pazienti. Avviati i tamponi alla casa di riposo abusiva di Fonte Nuova;

Asl Roma 6 – 3 nuovi casi positivi. 10 pazienti sono guariti. 79 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. A Genzano da oggi operativo il laboratorio per il test COVID. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio;

Asl di Latina – 18 nuovi casi positivi. 2 i pazienti che sono guariti;

Asl di Frosinone – 18 nuovi casi positivi. 2 i pazienti che sono guariti. 3 decessi: 1 frate di 74 anni, una donna di 89 anni e una donna di 84 anni, tutti con patologie preesistenti. 301 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Sanificato il Pronto Soccorso di Alatri da parte dei Vigili del Fuoco;

Asl di Viterbo – 7 nuovi casi positivi. 2 i pazienti che sono guariti. 2.170 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano le verifiche nelle case di riposo del territorio, a Villa Immacolata tutti i tamponi sono negativi. Celleno: intera famiglia positiva dopo una cena nonostante l’obbligo di quarantena, saranno segnalati;

Asl di Rieti – 2 nuovi casi positivi. 2 i pazienti che sono guariti. Decedute 3 donne ultraottantenni con patologie preesistenti. 31 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle 77 case di riposo e RSA del territorio;

Policlinico Umberto I – 5 i pazienti guariti;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Dal 7 Aprile sarà attivato il laboratorio per il test COVID h24;

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea – Attivo servizio psicologico per cittadini e operatori h24;

Policlinico Gemelli – Sono stati dimessi 7 pazienti;

Spallanzani – Per la prima volta i pazienti dimessi sono superiori ai ricoverati. Domani saranno attivati ulteriori 10 posti letto di terapia intensiva;

Policlinico Tor Vergata – 5 i pazienti che sono guariti. il 7 aprile saranno attivati ulteriori 16 posti letto dedicati;

Azienda Ospedaliera San Camillo – Attivato il laboratorio per il test COVID;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Nelle ultime 24 ore, 1 paziente dimesso ed 1 nuovo ricovero: ragazza di 15 anni trasferita da Frosinone. I 4 neonati e le mamme provenienti da Civitavecchia stanno bene, condizioni stabili;

IFO – Domani sarà operativo il laboratorio per il test COVID;

Università Campus Bio-Medico – arrivato al COVID Center il primo paziente trasferito in elicottero da Bergamo per essere curato in terapia intensiva. Attualmente ricoverati 8 pazienti in terapia intensiva.