Comune di Bracciano pubblica moduli richiesta BUONI SPESA

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

In osservanza all’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Ordinanza Sindacale n. 29 del 31.03.2020 si avvisa la Cittadinanza della possibilità di usufruire di BUONI SPESA.

CHE COSA È QUESTA MISURA E COME FUNZIONA:

Si tratta di Buoni spesa, consegnati a domicilio da parte della Protezione Civile ai cittadini residenti aventi diritto e necessità, per essere spesi presso alcuni supermercati individuati sul territorio. È pubblicato in allegato (ALLEGATO 1) al presente Avviso l’elenco di detti esercizi commerciali, che per la loro distribuzione territoriale e per la diversità delle tipologie dei prodotti in vendita possano garantire, alle famiglie in difficoltà, il reperimento immediato di generi alimentari e di beni di prima necessità, cercando altresì di garantire, per quanto possibile, grazie alla omogeneità geografica dei punti vendita in questione il minor spostamento fisico individuale.

I Buoni spesa hanno un valore minimo di €. 50,00 ed un valore massimo di €. 100,00 a settimana, e potranno essere erogati per massimo n. 4 settimane (consegnati in un’unica volta).

COSA SI PUO’ COMPRARE CON I BUONI SPESA

– Generi alimentari

– Prodotti di prima necessità non alimentari

Sono esclusi dall’acquisto: bevande alcoliche, tabacco e sigarette.

CHI PUO’ RICHIEDERE I BUONI SPESA:

Criteri di priorità e requisiti del cittadino richiedente:

– Residenza nel Comune di Bracciano

– Per i cittadini stranieri non appartenenti all’unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;

– Essere in carico ai Servizi Sociali Comunali. Qualora si tratti di nuclei familiari non in carico ai Servizi sociali, questi accerteranno lo stato di bisogno e procederanno alla presa in carico;

– Trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’Epidemia COVID-19, con autocertificazione del cittadino, che ne attesti lo stato;

– Non essere attualmente beneficiari di altre forme di sostegno al reddito erogati da Enti Pubblici (es. Reddito di Cittadinanza). Soltanto in casi eccezionali è possibile accedere al

contributo, previo accertamento da parte dei Servizi sociali dello stato di bisogno;

– È data priorità ai nuclei familiari con minori.

COME RICHIEDERE I BUONI SPESA:

– scaricare il Modulo di Richiesta ed Autocertificazione (ALLEGATO 2), compilarlo e firmarlo;

– inviare il Modulo di richiesta, corredato della fotocopia di un valido documento d’Identità, al seguente indirizzo e-mail: gloria.bianco@comune.bracciano.rm.it

– Solo in caso di difficoltà a svolgere la procedura può essere contattato il Segretariato Sociale al n. 06/94808377

Il Sindaco

dott. Armando Tondinelli