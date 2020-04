CANALE, SINDACO BETTARELLI: “APPROVATO IL BILANCIO COMUNALE. CONTI SANI CHE CI CONSENTONO DI BLOCCARE LE TASSE COMUNALI FINO A GIUGNO”

Gentili concittadini, abbiamo approvato il 30 marzo scorso un Bilancio che rende Canale un ente finanziariamente sano, in un momento in cui i Comuni devono affrontare sfide impegnative con poche certezze e tanti dubbi.

Ringrazio il Vice Sindaco Ciferri e l’Ufficio Finanziario per il ponderoso lavoro svolto. Le sfide che ci attendono nelle prossime settimane sono enormi, dovremo dare risposte concrete a cittadini preoccupati per la salute e la condizione economica, ma oggi siamo ottimisti, convinti che la comunità canalese saprà dare il meglio di sé anche in questa situazione così grave per la nostra nazione.

A chi mi ha chiesto, in questi giorni, come comportarsi con le tasse comunali, posso rispondere che il Comune di Canale non emetterà bollette per altri due mesi, andando avanti per le spese fisse (elettricità, stipendi, pagamenti a fornitori, etc.) con la cospicua liquidità di Cassa accumulata. Nei prossimi giorni vedremo anche se ci sono margini per venire incontro ai cittadini con la riduzione delle tasse o interventi di altra natura.

Distribuite circa 2.000 mascherine tra Canale e Montevirginio, tra oggi e domani usciranno i criteri per la richiesta dei voucher spesa. Stiamo andando avanti invece con tutti gli altri servizi attivati:

– Consegna a domicilio di spesa e farmaci per chi non può uscire;

– Beni di prima necessità gratuiti per le famiglie in disagio economico;

– Supporto psicologico;

– Aiuto allo studio per gli studenti;

– Supporto alle iniziative del progetto #Insiemecelafaremo.