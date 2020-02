https://video.repubblica.it/edizione/roma/i-cento-anni-della-garbatella-al-palladium-la-guida-di-repubblica-dedicata-al-quartiere/354262/354829

Un’intera sezione di foto d’epoca, per ripercorrere i cento anni della vecchia borgata Concordia e che oggi è il quartiere del futuro, tra hub culturali, start up e spazi di coworking. È la Garbatella, a cui Repubblica dedica un’intera guida, già in edicola e in libreria, e che è stata presentata nel tardo pomeriggio di ieri al teatro Palladium nel cuore del quartiere. Una guida capace di tenere insieme passato, presente e futuro di uno dei quartieri simbolo della città, in oltre 260 pagine di racconti, interviste ed itinerari. Così si parte da quel romantico invito scritto a macchina, che dava appuntamento alla cittadinanza per “mercoledì 18 febbraio 1920, alle ore X precise” per arrivare alla Garbatella degli anni Settanta raccontata da Erri De Luca nella sua lunga intervista che apre il volume, tra attivismo politico e movimenti sociali, fino a quella di oggi, attraverso gli itinerari disegnati da sette personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, da Rossana Di Lorenzo, sul set al fianco di Alberto Sordi e sorella di Maurizio Arena, ad Enzo Staiola ed Enrico Montesano. Sul palco anche il presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri.

