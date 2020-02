Prima settimana di lavoro per “Una Costituente per Bracciano”

Eccoci qui alla fine della prima settimana di lavori! Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alle prime due riunioni. Abbiamo dimostrato come basti creare un luogo di ascolto e di condivisione per iniziare a lavorare insieme e a confrontarsi. Durante i primi due incontri sono venute fuori tante idee e tante suggestioni, e abbiamo insieme toccato con mano quanto, condividendo un percorso, possiamo progettare e realizzare per il nostro territorio. Quello che abbiamo fatto è l’essenza della Politica: incontrarsi, discutere, ed immaginare il futuro. Siamo solo all’inizio del percorso, ma già abbiamo capito di essere sulla strada giusta! Uno degli tanti elementi emersi durante le discussioni è stato senz’altro la connessione tra i primi due tavoli, con problemi e soluzioni inevitabilmente collegati. Immaginiamo che anche nelle prossime riunioni verrà a galla questa questione, per questo sarà necessario che i tavoli continuino a lavorare in sinergia tra di loro. La settimana che sta per iniziare sarà anch’essa caratterizzata da due riunioni, per poi chiudere il primo ciclo di incontri il martedì successivo. Dopo di questo, avremo la possibilità di tirare le somme e di organizzare il secondo ciclo di incontri. Le riunioni previste sono: Il Futuro di Bracciano (Giovani, Scuola e Sport) Martedì 25 Febbraio alle ore 21, presso lo SPI CGIL in Via Paolo Borsellino 2\c

(Politiche Sociali, Volontariato e Sanità), Giovedì 27 Febbraio alle ore 21, presso lo SPI CGIL in Via Paolo Borsellino 2\c

Governance e Democrazia Partecipata, Martedi 3 Marzo alle ore 21, presso lo SPI CGIL in Via Paolo Borsellino 2\c