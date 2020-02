Roma: Corsi di madre lingua, LCCR, finanziati dal Governo romeno, un modello da seguire

Mercoledì, 12 febbraio 2020, la fondazione Centro Studi Emigrazione di Roma (CSER) con la collaborazione della rete scalabriniana di supporto ai migranti, nella loro sede di via Dandolo 58 a Roma, ha ripreso le giornate dedicate al ciclo di presentazioni “Dialoghi e Letture” con il numero 216/2019 di Studi Emigrazione “Ponte di Dialoghi – L’Immigrazione a Roma e nel Lazio” a cura di Matteo Sanfilippo (Università della Tuscia e fondazione CSER). Sono intervenuti Corrado Bonifazi (IRPSS – CNR), Michele Colucci (Ismed – CNR), Vinicio Ongini (Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione – MIUR).

La rivista 216 presenta il percorso storico della migrazione nel Lazio ed in particolare a Roma su quattro variabili, ruolo economico della città, posizione geografica, centralità politica e centralità religiosa. Nel suo intervento Vinicio Ongini ha apprezzato il modo in cui il libro presenta la migrazione partendo dall’antica Roma spiegando che “abbiamo bisogno di uno sguardo da lontano per capire la cittadinanza in antica Roma e oggi.” I dati statistici del MIUR confermano che la percentuale di migranti a Roma – Lazio è simile alla media in Italia. La presenza più numerosa di studenti di provenienza immigrazione è, da diversi anni, quella dalla Romania, 160.000 su 800.000 del mondo. Ladispoli è la cittadina capitale della presenza romena. “La Romania, attraverso il ministero dell’educazione, investe tantissimo nel progetto di insegnamento della lingua madre, Lingua, Cultura e Civiltà Romena (LCCR), nome un tantino forte. È un progetto nel quale decine di insegnanti, pagati dal MEC, in Lazio e a Roma insegnano in 64 istituti comprensivi e in 5 superiori la lingua madre. Che cosa fanno gli altri?” ha aggiunto Ongini.

La fondazione Centro Studi Emigrazione di Roma, nella seconda parte dell’incontro, ha offerto l’esperienza immersiva e multimediale “Ponte di dialoghi” ad ogni persona aperta all’incontro dell’altro. Indossando speciali visori Oculus Go si diventava partecipe ad un viaggio costituito da scene girate in luoghi chiave della migrazione e sulla base di reale storie di vita. L’obiettivo essendo quello di offrire una comprensione ed una narrativa sui migranti e i rifugiati diverse da quelle veicolate ordinariamente fatte di stereotipi, fake news, disinformazione.

Ricordiamo “La Grammatica dell’Integrazione” di Vinicio Ongini, libro pubblicato a settembre 2019 in cui, Ongini, esperto dell’integrazione in Italia, esemplifica l’esperienza LCCR nelle scuole di Ladispoli e Civitavecchia.

Cursurile de limbă maternă, LCCR, finanţate de Guvernul României, un model de urmat

Miercuri, 12 februarie 2020, Fundația Centro Studi Emigrazione di Roma (CSER), în sediul lor din strada Dandolo 58, Roma, au reluat zilele dedicate ciclului de prezentări “Dialoguri și Lecturi” cu numărul 216/2019 de Studi Emigrazione “Ponte di Dialoghi. L’Immigrazione a Roma e nel Lazio”. Au intervenit: Corrado Bonifazi (IRPSS – CNR), Michele Colucci (Ismed – CNR) și Vinicio Ongini (Direcția Generală pentru Studenți, integrare și partecipare din Ministerul Educației).

Revista 216 prezintă istoria migrației în Roma și Lazio văzută prin patru variabile: rolul economic al orașului, poziția geografică, centralitatea politică și cea religiosa. În intervenția sa, Vinicio Ongini a apreciat modul în care cartea prezintă migrația pleacand de la Roma antică pentru că “avem nevoie de o privire de departe, din trecut, ca să înțelegem traiul în Roma antică și astăzi.” Datele statistice furnizate de ministerul italian MIUR confirmă că procentul migranților în Roma-Lazio este similar celui din Italia. Prezența cea mai numeroasă de elevi migranți, de mai mulți ani, este cea din România, 160.000 din 800.000 în total. Ladispoli e orășelul capitală a prezenței românești.

“România prin Ministerul educației investește foarte mult în proiectul de predare a limbii materne, Limbă, Cultură, Civilzatie Românească (LCCR), nume un pic exagerat. E un proiect în care zeci de profesori, plătiți de MEC, predau limba maternă în Lazio și Roma în 64 de școli și în 5 licee. Ce fac ceilați?” a adăugat Ongini.

CSER, în partea a două a întâlnirii, a oferit o prezentare multimediala “Punți de Dialoguri” fiecărei persoane deschisă întâlnirii cu celălalt. Punând ochelarii speciali Oculus Go se putea deveni participant la o călătorie formată din scene filmate în locuri cheie ale migrației și pe baza unor povești adevărate de viață, obiectivul fiind acela de a oferi o cât mai bună înțelegere a migranților și a refugiaților, diferită de cele vehiculate zilnic si pline de stereotipuri, fake news, dezinformare.

Amintim cartea “La Grammatica dell’Integrazione – Gramatica integrarii” de Vinicio Ongini, publicata in septembrie 2019 in care, maestrul Ongini, expert in integrare in Italia, da exemplu experienta LCCR in scolile din Ladispoli si din Civitavecchia.

Angela NICOARA