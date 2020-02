DTC Lazio, Canale premiato dal Ministro Franceschini

Riceviamo e pubblichiamo

CANALE MONTERANO – La Regione Lazio ha presentato ieri mattina a Roma, presso la sede di Lazio Innova, i risultati del bando “Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale” e le prossime azioni in campo per il Distretto Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali del Lazio (Dtc Lazio).

Hanno partecipato all’evento, tra gli altri, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini. Si tratta del secondo bando realizzato nell’ambito del Dtc Lazio, che mette a disposizione oltre 23 milioni di euro per finanziare progetti di innovazione tecnologica per la valorizzazione e lo sviluppo dei beni culturali del Lazio. Nella prima fase del bando, finanziata con oltre 3 milioni e mezzo di euro, la Regione ha selezionato 49 progetti, tra cui ben due che riguardano il nostro Comune.

Ora i progetti presentati dovranno essere sviluppati per essere ammessi alla seconda fase, finalizzata alla completa realizzazione delle iniziative, con l’impiego da parte della Regione dei restanti 20 milioni di euro.

ll Comune di Canale Monterano, rappresentato ieri dal Vice Sindaco Stefano Ciferri e dall’Assessore al Turismo Andrea Magagnini, è stato premiato per il piano di valorizzazione denominato “Alla scoperta di Monterano nascosta” mediante l’utilizzo di nuove tecnologie. Nel pomeriggio riunione operativa con i partner tecnici e scientifici per seguire lo stato di avanzamento della progettazione che permetterà di richiedere il finanziamento con il quale realizzare il piano nel quale è prevista anche l’illuminazione scenografica dell’antico borgo. Una soddisfazione che va moltiplicata per due, visto che il bando ha visto un altro progetto premiato che riguarda il nostro territorio, quello del Cammino delle Terre Comuni, segno di un buon momento dell’intera nostra area geografica, che lascia ben sperare per il futuro dell’intero comprensorio sabatino e della Tuscia Romana.

Canale Monterano 12-02-2020

L’Amministrazione Comunale