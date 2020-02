MANZIANA: DA OGGI SARA’ POSSIBILE PAGARE ON LINE QUALSIASI TIPO DI DOVUTO

In anticipo rispetto alle scadenze fissate dalla normativa nazionale, il Comune di Manziana attiva i pagamenti on line per tutte le tipologie di dovuto attualmente previste, ampliando la lista di quelle già attive da giugno del 2018.

Un ulteriore passo in avanti per venire incontro alle esigenze dei Cittadini che in questo modo potranno provvedere ai pagamenti comodamente da casa e fuori dagli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e degli sportelli: la nuova modalità per ora non andrà a sostituire quella classica ma si affiancherà ad essa, ampliando così i canali di pagamento tra i quali ogni singolo cittadino potrà liberamente scegliere.

“Quello di oggi è un annuncio importante perché mette Manziana nelle condizioni di essere al passo con i tempi e addirittura di anticipare la scadenza di luglio fissata dalla normativa nazionale, inserendo il nostro Comune tra i primissimi nel Lazio ad avere attivo il pagamento on line per tutti i dovuti – commenta il Sindaco Bruno Bruni – Abbiamo potuto tagliare questo importante traguardo grazie all’indispensabile collaborazione di Città metropolitana di Roma Capitale, del Dott. Maurizio Apicella di Capitale Lavoro Spa e di tutto il suo staff e grazie alla preziosa e puntuale collaborazione del personale comunale che ha seguito in prima persona questo delicato passaggio.”

La piattaforma di pagamento è attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7: attraverso il sistema pagoPA sarà possibile effettuare pagamenti spontanei (scegliendo tra le diverse tipologie, seguendo la procedura di pagamento on line o stampando l’avviso da pagare presso gli abituali sportelli) oppure pagare avvisi di pagamento (utilizzando il codice IUV e pagando on line oppure stampando l’avviso da presentare presso i prestatori di servizio aderenti all’iniziativa (banche, Poste, tabaccai, etc)).

Per cercare di rendere quanto più possibile chiaro questo nuovo servizio l’Amministrazione comunale è a lavoro per organizzare uno o più incontri pubblici per in-formare i Cittadini sulle nuove modalità e procedure di pagamento.

Per visitare l’area dedicata ai pagamenti on line: https://www.comune.manziana.rm.it/pagamenti-on-line/