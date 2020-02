Per il forte vento tra Bracciano e Manziana 35 interventi della Polizia Locale, coadiuvata da Vigili del Fuoco e Protezione Civile

Cinzia Orlandi

Ha fatto sentire i suoi effetti il freddo e violento vento che dalla scorsa notte si sta abbattendo sul territorio. Infatti, la Polizia Locale ha reso noto che, tra il Comune di Bracciano e quello di Manziana, sono stati effettuati, circa 35 interventi e che numerose verifiche al momento sono ancora in corso. In questa giornata particolarmente ventosa, a partire dalle 7.00 del mattino, i problemi principali hanno riguardato la viabilità, con alberi e rami caduti sulla carreggiata, ma fortunatamente non risulta che ci siano stati feriti o vittime. Il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, Claudio Pierangelini, nel relazionare sugli interventi, sottolinea il supporto degli altri Corpi al servizio dei cittadini: «Come sempre ringrazio i Vigili del Fuoco per le decine di interventi che hanno effettuato sempre con la professionalità che li contraddistingue ed i volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile per il loro encomiabile supporto». Il Comandante inoltre rivolge un invito ai singoli condomini dichiarando che: «Colgo l’occasione anche per rammentare che il “condominio” è custode dei beni comuni e pertanto deve adottare tutte quelle cautele necessarie affinché gli anzidetti beni non arrechino pregiudizi ai medesimi condòmini ed ai terzi. In mancanza, il condominio è tenuto a risarcire il danno cagionato, ex art. 2051 Cc, ovvero, in ipotesi di rovina di parti strutturali dell’edificio. La responsabilità in tal senso è esclusa solo dal caso fortuito, la cui sussistenza va verificata caso per caso».