Frimm Magnum, il più grande gruppo immobiliare del lago di Bracciano “Puntiamo su alta tecnologia e innovativi sistemi di marketing”

«Puntiamo su alta tecnologia e innovativi sistemi di marketing»

Frimm Magnum Lago di Bracciano è il più grande ed organizzato gruppo di intermediazione immobiliare del lago. Composto dal broker David Moscatelli, il cui compito è quello di organizzare i servizi per gli oltre 18 collaboratori, prestando attenzione al mercato locale e cercando servizi più innovativi possibili, sono in molti che vantano esperienza ventennale, ad esempio Cathia Salvatore, Riccardo Lucatelli, Daniela Collu, Giampiero Bacca e Maria Pia Brugnoni, i più anziani ed esperti che oltre a lavorare in proprio all’interno dello studio associato hanno creato una rete di vendita con giovani risorse, a cui stanno insegnando il lavoro che noi sosteniamo essere il più bello del mondo.

Ci distinguiamo dalle altre agenzie immobiliari per il modo nuovo e dinamico con cui giornalmente affrontiamo il lavoro, ogni immobile che ci viene affidato riceve un piano di marketing personalizzato, nell’arco di pochi giorni attiviamo una serie di azioni per cui l’annuncio non può non essere visto da chi si è affacciato nella ricerca di un immobile. Oltre alla pubblicazione su tutti i migliori e più noti portali italiani l’immobile viene pubblicato in lingua inglese francese ed olandese in portali esteri, viene pubblicato l’annuncio su fb nei vari mercatini e viene creata una sponsorizzazione a pagamento targhettizzata ad hoc.

Oltre poi al lavoro tradizionale con cartelli pubblicitari affissi in punti strategici, come sempre dico ai nostri clienti, non aspettiamo il cliente che entra in ufficio ma il cliente ce lo andiamo a cercare.

Inoltre utilizziamo i più innovativi sistemi di marketing, tipo l’open house, il nostro cavallo di battaglia, appena messo in vendita che è un volantino che stampiamo esclusivamente per una proposta. L’open house ci permette quasi sempre di raccogliere decine di clienti e di velocizzare fortemente i tempi di vendita applicando il criterio della scarsità.

I nostri uffici sono il posto migliore dove lavorare, i nostri agenti hanno primari servizi e la più alta tecnologia, per non parlare delle fiere internazionali dove andiamo a cercare clienti acquirenti da portare nel nostro meraviglioso lago di Bracciano, territorio alle porte di Roma.