Terremoto nel centrodestra, Clemente Mastella si dimette da sindaco di Benevento in polemica con Matteo Salvini. “La Lega non mi vuole, mi sta creando parecchi problemi. Molti, molti problemi – spiega al Corriere della Sera l’ex leader dell’Udeur -. Io ora mi sono dimesso e sapete che c’è? Mi sono dimesso da sindaco e mi ricandido a sindaco. Così vediamo se c’è qualcuno che vuole continuare a creare problemi oppure no”. La decisione è tutt’altro che locale, perché Mastella può muovere voti fondamentali per la coalizione: “Ora ci sono anche le Regionali, qua in Campania – minaccia il diretto interessato -. E io sono leale al centrodestra solo se il centrodestra è leale con me”. La sua, spiega inviperito, non è stata una scelta improvvisa: “Qua chi doveva capire l’ha capito, l’avevo già lasciato intendere”. I conti si faranno da qui a primavera, quando si tornerà al voto per stabilire chi governerà ancora la Campania. Se il centrosinistra (con il governatore Vincenzo De Luca, che il Pd però vorrebbe silurare) o il centrodestra (il candidato ufficiale dovrebbe essere il forzista Stefano Caldoro, ma anche in questo caso, dopo l’Emilia, Salvini sarebbe tentato di rivedere la scelta). Ed è in questo scenario che Mastella conta di diventare, ancora una volta, l’ago della bilancia.

Fonte: Liberoquotidiano