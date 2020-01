Migranti: La Ocean Viking sbarcherà 403 migranti a Taranto

Sono 403 i migranti che arriveranno oggi a Taranto. Tra loro anche 12 donne incinte. Il via libera all’approdo è arrivato dopo l’accordo con altri Stati — tra cui Francia e Germania — per l’accoglienza, ma poi si dovrà vedere quale sarà davvero la destinazione finale. Ieri Malta ha accettato di far arrivare la Alan Kurdi con 77 naufraghi, ma poi ha escluso di poter accettare la Open Arms che ne ha soccorsi 237 e rimane in attesa del permesso di sbarco. E nei prossimi giorni altre imbarcazioni potrebbero far rotta verso l’Italia. Proprio ieri Alarm Phone, il servizio per chi è in difficoltà nel Mediterraneo, ha confermato che «negli ultimi 5 giorni sono arrivate segnalazioni su 9 imbarcazioni con un totale di circa 650 persone a bordo». Dati che confermano una tendenza: al 27 gennaio sono giunti nel nostro Paese 1.300 migranti contro i 155 dello scorso anno.q