CITTA’ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

COMUNICATO STAMPA

“Eccellenze Unite per il Salvamamme”

Ladispoli Capitale del Gusto e del Cuore domenica 26 gennaio: i Maestri del Gusto, Ambasciatori Doc Italy, si alterneranno nella Sala Comunale di Via Ancona per un evento benefico a favore del “Salvamamme”. Laura Marciani, Angela Fiorini, Cristiano Catapano, Vincenzo Florio e Ciro Chiazzolino si alterneranno ai fornelli per regalare una domenica speciale alla città di Ladispoli. Grazie al patrocinio e al supporto del Comune di Ladispoli, dell’Assessore al Commercio Francesca Lazzeri e del mecenate Sandro Giovannini, per un giorno Ladispoli sarà la Capitale delle Eccellenze Doc Italy.”I cinque guru del gusto dal cuore d’oro – spiega l’assessore Lazzeri – si metteranno ai fornelli e interagiranno con il pubblico presente. Le portate cucinate durante gli Showcooking dai grandi Maestri verranno vendute con offerte libere e il ricavato verrà donato interamente all’Associazione Salvamamme.”

I cinque guru del gusto uniti per il Salvamamme sveleranno segreti, sapori e saperi in lezioni gratuite di alta cucina: pasta fresca con la Chef Laura Marciani e la Mastra Pastaia Angela Fiorini, che presenterà il suo “Raviolo Irene” che donerà al Salvamamme; alta pasticceria con il Maestro Cristiano Catapano; di pizza d’ autore col Maestro Vincenzo Florio; cioccolateria con il Maestro Ciro Chiazzolino che creerà una torta monumentale per Ladispoli e il Salvamamme.

Per ringraziare Ladispoli e l’Amministrazione Comunale che ha patrocinato l’iniziativa la Presidente del Salvamamme, Dott.ssa Maria Grazia Passeri, consegnerà al Sindaco e all’Assessore al Commercio Francesca Lazzeri, che ha fortemente voluto e sostenuto l’evento, 10 corredini completi con tutto il necessario per neonati di famiglie in difficoltà.

L’Ufficio stampa

Ladispoli 22/01/20