Chiusura Civitavecchia sulla A12

CIVITAVECCHIA – In relazione alla chiusura del casello autostradale di Civitavecchia sud per le prossime due settimane per interventi programmati dalla Società autostrade per l’Italia, il gruppo consiliare del M5S auspica che i sindaci di Civitavecchia e Santa Marinella siano stati avvisati con largo anticipo del disagio. “Dato che dovranno essere utilizzate in alternativa le uscite di Santa Severa o di Civitavecchia nord, – rimarcano i pentastellati – con evidenti disagi alla viabilità in generale, difficoltà per i pendolari ed eventuali mezzi pesanti in transito, i sindaci Tedesco e Tidei dovranno attivarsi presso l’Assessore regionale competente affinché in queste due settimane il transito obbligato dal casello di Civitavecchia nord sia consentito a titolo gratuito, oppure con la tariffa del casello di Civitavecchia sud”.