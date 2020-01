Conferenza di Berlino, Di Maio: “l’Italia una forza di interposizione”

L’Italia potrebbe prendere parte a una “missione di interposizione” sotto l’egida delle Nazioni Unite, ed è “pronta a ospitare la prossima riunione”: lo ha sottolineato Luigi Di Maio a Berlino per la conferenza di pace per la Libia che, ritiene, il titolare della Farnesina, è “solo un primo passo”. “Vari Paesi dell’Ue sono pronti a mettere in atto una missione di monitoraggio per far rispettare l’embargo delle armi”, ha aggiunto il ministro degli Esteri: “In Libia non devono entrare più armi. Nell’ambito dell’ombrello Onu e con precise regole sul cessate il fuoco e sullo stop alla vendita delle armi, penso che l’Italia possa far parte di una missione di interposizione”.

Fonte Repubblica