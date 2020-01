PROGETTI DI INNOVAZIONE DIGITALE: il bando della Regione Lazio che concede sino a 200mila euro a fondo perduto a liberi professionisti e MPMI

Presentato all’interno dello Spazio Attivo di Lazio Innova di Bracciano il Bando Progetti di Innovazione Digitale della Regione Lazio che mette a disposizione di liberi professionisti e MPMI, ovvero le micro, piccole e medie imprese del Lazio 5 milioni di euro per promuovere azioni di digitalizzazione.

Come hanno spiegato ad un folto ed interessatissimo pubblico Katia Armati e Giuseppina Maiorano, settore orientamento di LazioInnova Bracciano, il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto pari al 40% delle spese sostenute per investimenti digitali

Possono essere finanziati i progetti promossi dalle Mpmi o dalle attività professionali, sia in forma singola che aggregata, che prevedono l’adozione di una o più soluzioni tecnologiche o sistemi digitali finalizzati ad introdurre innovazioni nei processi produttivi, logistici, organizzativi e commerciali quali ad esempio soluzioni di digital marketing; e-commerce; punto vendita digitale; prenotazione e pagamento; sistemi Self scanning e Self checkout; stampa 3D; internet of things; logistica digitale; amministrazione digitale; sicurezza digitale; sistemi integrati ed altre soluzioni e sistemi basati su tecnologie coerenti con i paradigmi di Industria 4.0.

Tutti i Progetti devono:

– essere realizzati da MPMI, inclusi i Liberi Professionisti, in forma singola o tramite Aggregazioni Temporanee, composte al massimo da 6 MPMI;

– essere realizzati a beneficio di una attività imprenditoriale svolta dalla MPMI in una o più Sedi Operative localizzate nel territorio del Lazio;

– prevedere Costi Ammissibili (inclusi i Costi a forfait) non inferiori a:

50.000 Euro nel caso di Progetti presentati da una MPMI in forma singola;

50.000 Euro, con un importo minimo di 20.000 Euro per singola MPMI, nel caso di Progetti da realizzare mediante una Aggregazione Temporanea.

– non risultare completati (data ultima fattura) alla data della presentazione della Domanda via PEC, fermo il rispetto dei limiti previsti per l’ammissibilità delle spese;

– non riguardare attività imprenditoriali che rientrino nei Settori Esclusi;

– non riguardare attività imprenditoriali che sono state rilocalizzate al di fuori dell’area interessata da un programma operativo cofinanziato dai Fondi SIE dopo aver ottenuto un sostegno da tale programma.

La partecipazione è possibile esclusivamente attraverso la piattaforma telematica Gecoweb di Lazio Innova.

Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente via PEC, dalle ore 12:00 del 04 marzo 2020 e fino alle ore 18:00 del 21 aprile 2020 successivamente alla finalizzazione del Formulario GeCoWEB, utilizzando la modulistica in parte prodotta automaticamente da GeCoWEB stesso dalle ore 12:00 del 05 febbraio 2020 e fino alle ore 12:00 del 21 aprile 2020. Per l’accesso al sistema GeCoWEB è necessaria la preventiva registrazione al portale www.impresainungiorno.gov.it e relativa autenticazione per l’accesso ai servizi on-line ivi forniti.

