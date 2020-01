Teatro Villa Pamphilj – domenica 19 gennaio 2020 – ore 15.30

ingresso 7 euro

CORRI – DALL’INFERNO A CENTRAL PARK

– Prima assoluta in versione integrale –

uno spettacolo di Ferdinando Ceriani

dal best seller di Roberto Di Sante

con Sebastiano Gavasso

una produzione Loft Theater

CORRI è una storia che inizia con un uomo che precipita dal quarto piano: Aldo Amedei.

CORRI è una storia che finisce con Aldo Amedei che, conclusa la maratona di New York, già pensa a quella di Tokyo.

In mezzo, il percorso faticoso, crudele, struggente del protagonista che lo porterà dal “pozzo buio” in cui era caduto (la depressione) alla scoperta che c’è nell’anima un posto dove covano sogni impossibili che non hanno il coraggio di schiudersi.

Comincia così a correre, come un evaso braccato dai suoi incubi. Cade, si rialza. Cade ancora e si rimette in

piedi. E ogni volta fa sempre più male. Ma lui non molla. Per amore e con l’amore di Teresa, la sua giovane compagna.

Sputando l’anima lungo strade piene di fatica, angeli e avvoltoi. Tornando alla vita, alla passione, ai sogni.

Una storia “anche” sulla corsa ma non solo, fatta di salite crudeli e discese dolcissime con la speranza che questo sogno realizzato da Aldo possa lanciare un filo magico a chi si è inabissato.

Sebastiano Gavasso, attore e maratoneta, si calerà nei panni del protagonista per portare in scena questa doppia sfida che si consuma sulle strade di New York, ma anche nei meandri più oscuri della mente umana alla disperata ricerca di quella pace interiore che il mondo moderno sembra aver spazzato via in tanti di noi.

Uno spettacolo per riacquistare il diritto alla speranza, uno spettacolo per ritrovare il gusto di vivere, per gridare agli altri: ce la possiamo fare!

Lo spettacolo è stato presentato ufficialmente a Pantelleria il 27 Agosto 2019. Il 9 Novembre 2019 ad Atene la lettura scenica di un estratto del testo (in lingua italiana, greca ed inglese) ha celebrato la vigilia della 37ma edizione della storica Athens Classic Marathon, evento in cui hanno partecipato come corridori sia Roberto Di Sante che Sebastiano Gavasso.

Il grande obiettivo dello spettacolo è poter celebrare la 50ma edizione della New York City Marathon a New York nel Novembre del 2020.

Sì, continuo a correre. Anche se ogni volta ha un prezzo. Ma alla fine vale sempre la pena di pagare il biglietto.

Corro perché la notte a piazza del Popolo è piena di stelle e angeli sudati.

Corro perché lavo i peccati e sporco il domani di speranze.

Corro perché mi sono svegliato morto ma so che tornerò a casa vivo.

Corro perché torno a riempire pagine bianche.

Corro perché c’è sempre più gente che mi sorride, incoraggia e grida il mio nome.

Corro perché quando corro i nemici diventano nervosi.

Corro perché quando ritornerò a casa, la stringerò forte e proverò a fare un figlio con lei.

Corro perché non so ancora come andrà a finire questa storia.

Corro perché ho in tasca mezzo biglietto per l’America.

Corro perché devo dirlo al resto del mondo.

Corro perché non ho ancora il coraggio di farlo.

Corro perché devo trovarlo.