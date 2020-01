“Una Costituente per Bracciano” Sabato 18 gennaio ore 16:30

Bracciano – Una Costituente per Bracciano invita tutta la cittadinanza e le associazioni del territorio a partecipare all’iniziativa che si terrà Sabato 18 Gennaio dalle ore 16:30 presso la Chiesa della Misericordia in via Umberto I.

Una Costituente per Bracciano è uno spazio che un gruppo di cittadini e cittadine, provenienti da esperienze politiche molto diverse, sta cercando di creare. Sarà un luogo aperto, inclusivo e che si pone come obiettivo quello di raggiungere e dialogare con le tante realtà presenti nel territorio. Vogliamo che sia un luogo dove creare insieme una nuova comunità politica che sappia immaginare e progettare il futuro di Bracciano. La partecipazione dei cittadini non sarà un mero slogan da campagna elettorale, ma si tradurrà nella capacità di incidere sulle decisioni che verranno prese a partire dall’assemblea stessa.

Solo con la partecipazione sarà possibile analizzare i problemi del territorio da diversi punti di vista e condividere delle soluzioni per migliorare la vita democratica a Bracciano. Crediamo che questo sia l’unico modo per risolvere le questioni più urgenti e più spinose che esistono nel nostro territorio. Vogliamo che ogni cittadino, dal più giovane al più anziano, abbia la possibilità di sentirsi parte integrante ed attiva del progetto che vuole dare nuova vita a Bracciano.

Insieme abbiamo la possibilità e il dovere di costruire la nostra idea di città, senza avere paura delle differenze che abbiamo tra di noi. Mettiamoci in gioco contribuendo ognuno con le proprie idee, esperienze, competenze e capacità. Avremo bisogno di tutte le nostre forze, solo così potremo ricostruire la comunità braccianese, una comunità capace di lavorare per il futuro della nostra città.