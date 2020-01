Alto Adige: Auto travolge 11 persone 6 i morti

A Bolzano, sei persone hanno perso la vita e altre undici sono rimaste ferite, due in modo grave, in un tragico incidente avvenuto nella notte in Valle Aurina. Un’auto è piombata su una comitiva di turisti, quasi tutti tedeschi, travolgendo le persone che erano appena scese da un bus per rientrare in albergo. L’uomo alla guida è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale plurimo aggravato da guida in stato di ebbrezza e lesioni stradali: rischia 18 anni di reclusione.

È stato ricoverato in psichiatria in via precauzionale. Il suo tasso alcolemico è risultato 1,97 g/l, ovvero 4,7 volte superiore alla limite massimo. Ancora da verificare se prima dell’impatto avesse fatto uso di droghe.