L’Iran risponde agli USA: “Non rispetteremo più gli accordi sul nucleare”

Sale la tensione tra Iran e Usa dopo la morte del generale Qassem Soleimani in un raid militare statunitense venerdì scorso a Baghdad: Teheran ha fatto sapere che non rispetterà più alcun limite previsto dall’accordo sul nucleare del 2015 e che arricchirà l’uranio “senza restrizioni in base alle sue esigenze tecniche”.

L’annuncio arriva durante le celebrazioni ad Ahvaz, città nella provincia del Khuzestan in Iran, che aprono i tre giorni di lutto nazionale per la morte del generale Qassem Soleimani, ucciso venerdì scorso a Bagdad in Iraq da un raid americano. Oltre alla salma del comandante delle forze speciali Al Quds, è stata omaggiata anche quella del vice comandante della milizia filo-iraniana, l’iracheno Hashd al-Shaabi. Altissima la tensione: l’Iran annuncia la risposta al raid Usa verso i siti militari e la Nato che convoca un vertice d’urgenza.