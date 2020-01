Anguillara Sabazia: Lunedi 6 Gennaio, apre a tutti il Parco archeologico Acqua Claudia

Befana straordinaria e di cultura ad Anguillara Sabazia. Lunedi 6 Gennaio 2020 apre a tutti il Parco archeologico dell’Acqua Claudia ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, nelle vicinanze della Stazione ferrovia Roma-Viterbo, con le meraviglie del Presepe Vivente nella cornice davvero esclusiva nell’esedra della villa romana e dei suoi prestigiosi resti archeologici. L’Associazione Il Battello in collaborazione con l’Associazione Cavalieri del lago ed Associazione Antica Clodia e Sorgenti Claudia srl e Associazione dei Fuorilegge per il Carnevale presenta la rievocazione storica dell’Epifania dal titolo: “Segui la Stella aspettando i Re magi”. Testi e regia Emanuela Gentile. L’evento assolutamente da non perdere, ha il patrocinio e il contributo per il tramite di avviso pubblico del Comune di Anguillara Sabazia, guidato dal Sindaco Sabrina Anselmo, in questo caso con l’Assessorato tecnico alla Cultura dott.ssa Viviana Normando. Primo spettacolo ore 17.00, secondo spettacolo ore 18.30. Non manchera’ una sistemazione suggestiva delle luci ad opera di Raniero Terribili. Ingresso libero. Sempre in città alle 14.00 vi e’, invece, l’arrivo della Befana a Piazza del Molo con a seguire la tombola vivente a cura della Pro Loco Anguillara Sabazia. Per tutto il week end vi e’ lungolago in Piazza del Molo la mostra mercato cultura e artigianato e prodotti tipici, il mercatino di natale a cura della Pro Loco Anguillara Sabazia. Non mancano i caratteristici presepi nel centro storico da piazza dei bastioni al presepe del Rione La Valle, Rione San Francesco, al presepe del pontile dell’Associazione Amici del presepio, al presepe nella Chiesa della Collegiata a cura dei ragazzi del liceo artistico Luca Paciolo, a cura del dipartimento di scenografia guidato dal prof. Augusto Ceracchi. Il tutto passeggiando per le istallazioni artistiche luminose e musicali a cura di Gianchi e sempre con la consulenza di Raniero Terribili. Vi aspettiamo alla nostra befana! Si scarichi app Città di Anguillara Sabazia e si veda www.comune.anguillara-sabazia.roma.it.