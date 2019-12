BRACCIANO: IL PRESEPE VIVENTE PIU’ GRANDE D’ITALIA TORNA IN SCENA DOMANI, DOMENICA 29 DICEMBRE

“Venite a trovarci anche il 29 e ‪il 6 gennaio, vi aspetto”. Dopo lo straordinario debutto del “Presepio Vivente degli Orsini” al Castello di Bracciano, un successo che ha fatto registrare oltre quattromila e cinquecento ingressi, il Sindaco Armando Tondinelli invita quanti non sono riusciti ad assistere alla “prima” di giovedì a partecipare all’evento che sarà nuovamente messo in scena domani, domenica 29 dicembre, dalle

ore 15:00 alle ore 19:00, nel Castello di Bracciano. La rodata macchina

organizzativa del Presepio Vivente più grande d’Italia è pronta per il grande

allestimento del 29, ma anche per

quello di lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, che sarà contrassegnato

dall’arrivo dei Re Magi sulla scena della Natività, previsto alle ore 17:00. In queste due date gli oltre duecento figuranti delle associazioni storiche provenienti da tutta Italia, i volontari e i cittadini di Bracciano in costume medievale e rinascimentale torneranno ad animare l’affresco vivente e la spettacolare rievocazione storica ambientata nell’anno del Signore 1481 che ha già richiamato migliaia di partecipanti e visitatori tra le mura di uno dei castelli più belli e celebri d’Europa. Per l’occasione, un biglietto unico dal costo di 7 euro consentirà anche di visitare il Castello e conoscere i segreti di sei secoli di storia delle sue sale e delle sue raccolte. La visita al

Presepio Vivente di Bracciano è anche un’opportunità di trascorrere una

giornata all’insegna della mobilità ecologica. E’ stato infatti allestito un

servizio di navetta gratuito di collegamento tra il parcheggio del lago e il Castello. Per i residenti a Roma, Bracciano è facilmente raggiungibile anche utilizzando la linea ferroviaria Lazio FL3 che collega il centro della Capitale con Viterbo. Il Castello dista circa 500 metri dalla stazione ferroviaria di Bracciano. Il “Presepio vivente degli Orsini” ha il patrocinio del Comune di Bracciano ed è realizzato con la Pro Loco Bracciano, in collaborazione con l’associazione Commercianti di Bracciano, Rione Monti Bracciano, Rione Borgo Bracciano, Compagnia del Castello Bracciano, Contrada Carraiola Canale Monterano. Biglietto unico: ingresso Presepio con visita al Museo Castello Odescalchi € 7,00 – Bambini fino a 10 anni ingresso gratuito.Info:

poi@comune.bracciano.rm.it tel 06.99816262 tel URP 06.99816200 https://www.facebook.com/presepioviventebraccianohttps://www.instagram.com/presepioviventebracciano/?hl=it