RIFIUTI, MINNUCCI – CALIFANO (PD): “NO A DISCARICA TRAGLIATELLA”

Roma, 28 dicembre 2019 – “La manifestazione di questa mattina dimostra la grande preoccupazione dei cittadini di un quadrante della Capitale e della sua Area Metropolitana riguardo l’ipotesi di una discarica a Tragliatella. Dimostra, però, anche la grande determinazione a contrastare una scelta, quella della sindaca Raggi, che, qualora venisse ufficializzata, segnerebbe la morte di un territorio dove insistono realtà residenziali, imprenditoriali e agricole consolidate” lo hanno detto i consiglieri PD della Regione Lazio, Emiliano Minnucci e Michela Califano, che questa mattina hanno partecipato alla manifestazione organizzata dai comitati civici per dire NO alla discarica a Tragliatella. “La Raggi deve tornare sui suoi passi. Deve togliere Tragliatella dai siti papabili per ospitare la discarica di Roma. Non è una questione campanilistica, è una questione di non idoneità del sito. Aziende agricole, strutture ricettive, centri residenziali: se la Raggi vuole far morire un territorio già socialmente strutturato venga qui e lo dica a tutti questi cittadini e ai rappresentati delle Istituzioni Locali che oggi sono scesi in strada per difendere le loro abitazioni, la salute dei loro figli e i sacrifici dei loro genitori” hanno concluso Minnucci – Califano.