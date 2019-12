Il calendario delle Festività natalizie nel territorio Sabatino

Mercatini dell’artigianato, enogastronomia, concerti musicali, rappresentazioni teatrali e presepi

I comuni del territorio sabatino si preparano a festeggiare il Natale insieme a residenti e turisti. Vediamo cosa offrono.

Anguillara Sabazia Il 21 dicembre si svolgerà l’inaugurazione dei presepi del Rione La Valle. Il 22 dicembre con Castagne e Vino avremo un bel mercatino dell’artigianato e di enogastronomia grazie al Rione Castello. Il 23 e il 24 dicembre si terranno vari spettacoli per la città ad opera di numerosi artisti di strada. Il 26 dicembre si terrà il tradizionale concerto alla chiesa Regina Pacis. Il 28 dicembre siete invitati a scoprire Il Natale ritrovato al Museo della civiltà Contadina. Il 1 gennaio si terrà il concerto di capodanno a cui farà seguito il tradizionale presepe vivente. Il 6 gennaio potrete visitare la mostra mercato al molo mentre i bambini attenderanno l’arrivo della Befana.

Bracciano Il mercatino natalizio vi aspetta in piazza IV Novembre, intorno alla fontana di fronte al palazzo comunale, dal 20 al 23 dicembre.

Canale Monterano Il 21 dicembre potrete ammirare la tradizionale pastorella che sfilerà per le vie del paese. Per il 22 dicembre è previsto il Natale in Corso: negozi aperti, bancarelle e Babbo Natale vi aspettano. Il 24 dicembre si terrà la messa tradizionale alla Contrada del Lupo. Il 25 dicembre potrete assistere al concerto di Natale. Il 26 dicembre la messa sarà arricchita dal concerto de La Settima Nota. Il 1 gennaio alla messa di capodanno seguirà il concerto dei St. John Singer. Il 6 gennaio la Befana della Proloco attende i bambini nella sala Titina De Filippo.

Manziana Il 21 dicembre la tradizionale pastorella passerà per le vie di Manziana e Quadroni. Il 25 dicembre potrete ascoltare il concerto della banda Musicale Altabirri presso la chiesa S. G. Battista. Per non parlare dello splendido albero di Natale all’uncinetto realizzato dall’associazione Zuccallegre!

Trevignano Romano Il 21 dicembre si brinderà in biblioteca per dar inizio ai festeggiamenti! E al brindisi farà seguito il concerto della banda “Cesare Carbonetti”. Il 22 dicembre si terrà il pranzo solidale con gli anziani del centro “Anselmo Cecconi”. Il 24 dicembre si inaugureranno “Le vie del presepe” che si snoderanno lungo tutto la città. Il 26 dicembre potrete assistere al concerto della band Strange People. Il 30 dicembre si terrà invece il concerto di musica sacra organizzato dal coro Cantante Domino. Il 1 gennaio si svolgerà il tradizionale concerto di capodanno presso l’auditorium BCC di Formello. Il 6 gennaio la Befana attende i bambini in piazza. Le festività si concluderanno con la premiazione dell’addobbo natalizio più bello di Trevignano.

Monia Guredda