Dal profilo Facebook del comune di Trevignano
Il Distretto/Consorzio Quattropuntotre informa che è possibile richiedere un contributo economico a rimborso delle spese sostenute nel corso del 2025 per interventi e trattamenti rivolti a minori con disturbo dello spettro autistico fino ai 12 anni.
Rimborso delle spese sostenute per percorsi e trattamenti specialistici riconosciutiContributo fino a 5.000 € per ciascun minore
Riservato ai residenti nei Comuni di Trevignano Romano, Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano e Manziana.
Valutazione effettuata sulla base della situazione sanitaria, sociale ed economica del nucleo familiare
𝗟𝗲 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗼𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗶𝗹 𝟭𝟳 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲 al Comune di residenza, complete della documentazione richiesta e della rendicontazione delle spese sostenute nel 2025.
Info e modulistica sono disponibili al link:
Per informazioni e supporto nella compilazione è possibile rivolgersi:
all’Ufficio di Piano del Consorzio RM 4.3 – 06 99816353
simona.dipaolo@comune.bracciano.rm.it
oppure ai Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.