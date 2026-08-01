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𝗕𝗥𝗔𝗖𝗖𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟲 – 𝗩𝗶𝘃𝗶 𝗶𝗹 𝗹𝗮𝗴𝗼, 𝘃𝗶𝘃𝗶 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀

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Dal profilo facebook del comune di Bracciano

Agosto continua con un ricco calendario di appuntamenti pensati per tutte le età.
𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗮𝗹 𝘃𝗶𝘃𝗼 con 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗼𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲, tra le suggestioni del tango e i suoni dei “Sud del mondo”.
𝗖𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗼 con 𝗖𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼 𝗹𝗲 𝗦𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲 e 𝗖𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮 𝗮𝗹 𝗟𝗮𝗴𝗼, per vivere le serate estive sotto il cielo di Bracciano.
Torna la tradizionale 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 𝗮 𝗣𝗶𝘀𝗰𝗶𝗮𝗿𝗲𝗹𝗹𝗶 promossa dal Comitato Pisciarelli, con quattro giorni di spettacoli, concerti, stand gastronomici, giochi, tornei, raduni, eventi religiosi, lotteria e le immancabili 𝗣𝗶𝘇𝘇𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼.
pazio alla 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮̀ con il 𝗧𝗼𝗿𝗻𝗲𝗼 𝗱𝗶 𝗕𝘂𝗿𝗿𝗮𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗲𝗻𝘇𝗮, il cui ricavato sarà devoluto all’𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗛𝗘𝗔𝗟.
E per tutta l’estate, ogni venerdì, il 𝗟𝘂𝗻𝗴𝗼𝗹𝗮𝗴𝗼 𝗔𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶 si anima con 𝗜 𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗮𝗴𝗼: mercatini, musica dal vivo e artisti di strada in una delle cornici più belle della città.
Un programma promosso grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione, le associazioni, le cittadine e i cittadini e le tante realtà che ogni giorno si impegnano con passione per valorizzare e far vivere il nostro territorio.
𝗩𝗶𝘃𝗶 𝗹’𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗮 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼: cultura, tradizione, spettacolo e divertimento ti aspettano!
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