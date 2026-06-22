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𝐔𝐍𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐓𝐀̀ 𝐒𝐈 𝐌𝐈𝐒𝐔𝐑𝐀 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 𝐃𝐀𝐋𝐋𝐄 𝐎𝐏𝐏𝐎𝐑𝐓𝐔𝐍𝐈𝐓𝐀̀ 𝐂𝐇𝐄 𝐒𝐀 𝐂𝐑𝐄𝐀𝐑𝐄

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Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Ci sono opere che si vedono subito: una strada, una piazza, un edificio.

E poi ci sono interventi meno visibili ma altrettanto importanti: quelli che permettono alle persone di costruire il proprio futuro.

I progetti ALBA con due unità abitative nella splendida cornice di Trevignano e Nuova ERA a Bracciano, realizzati dal Distretto Socio-Sanitario Roma 4.3 grazie alla Misura PNRR 1.2, appartengono a questa seconda categoria.

Parliamo di percorsi che hanno consentito e consentiranno a 24 persone con disabilità dei comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Manziana  e Canale Monterano di sperimentare nuove forme di autonomia abitativa, di inclusione sociale e di partecipazione alla vita della comunità.

Non si tratta semplicemente di unità abitative e servizi. Si tratta di una diversa idea di welfare: un welfare che non assiste soltanto, ma accompagna, sostiene e valorizza le capacità delle persone.

Come Sindaco e come Amministrazione siamo orgogliosi che anche il Comune di Bracciano abbia contribuito a questo percorso insieme agli altri Comuni del Distretto, alle cooperative sociali, agli operatori e alle tante realtà coinvolte.

Quando le istituzioni collaborano e mettono al centro la dignità delle persone, i risultati arrivano.

Perché una comunità più giusta è quella che non lascia indietro nessuno e che crea le condizioni affinché ciascuno possa vivere la propria vita con maggiore libertà, autonomia e possibilità di scelta.

Complimenti ai dipendenti e ai collaboratori dell’Ufficio di Piano di Bracciano e a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante risultato.

Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano

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