Comunicato stampa

Dal 25 al 27 giugno tre giornate di approfondimento, confronto pubblico e lavoro di rete promosse da ASC Nazionale APS

Scout Center, Largo dello Scautismo 1, Roma

Dal 25 al 27 giugno si tiene a Roma la terza edizione de “Le parole di ASC”, promossa da ASC Nazionale APS per mettere al centro il confronto tra i quadri dirigenti della rete associativa e rilanciare una riflessione pubblica sul presente e sul futuro del Servizio Civile Universale e del Terzo Settore.

Dalle 15.30 del 25 giugno è previsto un momento pubblico articolato in due panel: il primo incentrato sui 25 anni della Legge 64 del 2001 (istitutiva del Servizio Civile Nazionale); il secondo che affronterà il quadro internazionale, con particolare attenzione ai temi della pace, della difesa civile e al riemergere del dibattito sulla leva militare, in una fase storica che interroga in profondità il ruolo delle istituzioni democratiche e dei corpi intermedi.

Il primo panel sarà moderato da Licio Palazzini e si avvarrà dei contributi di Diego Cipriani (Caritas Italiana), Margherita Cinefra (ex volontaria SCN 2001), Ines Orlando (ex volontaria SCN 2001), Nora Haydeé Rodriguez (operatrice locale di progetto), Raffaele De Cicco (ex Ufficio Nazionale Servizio Civile).

Il secondo panel sarà moderato da Paola Santoro e animato dagli interventi di Fabrizio Coticchia (Università di Genova), Stefano Tassinari (ACLI / Forum Nazionale Terzo Settore), Laura Milani (CNESC), Francesca Cantagallo (Rete della conoscenza), Daniele Taurino (Movimento Nonviolento).

Concluderà i lavori Rosario Lerro, Presidente di ASC Nazionale APS.

I due panel saranno visibili in diretta sul canale youtube di ASC Nazionale APS: https://www.youtube.com/arciserviziocivile

Il 26 e 27 giugno i lavori proseguiranno con sessioni di confronto interno dedicate all’aggiornamento dei percorsi già avviati e allo sviluppo di nuove linee di lavoro condivise, coinvolgendo le organizzazioni socie della rete ASC, i partner nazionali impegnati nei campi della formazione, dell’innovazione sociale, delle competenze digitali e della rappresentanza del servizio civile. Una partecipazione ampia che restituisce il profilo di ASC Nazionale APS come soggetto storico del sistema.

“Il servizio civile continua a rappresentare una delle esperienze più significative di formazione civica, solidarietà e costruzione di comunità. “Le parole di ASC” nasce per dare forza a questo patrimonio, di Enti e visioni che fanno parte della nostra rete, per rinnovarlo e metterlo in relazione con le domande del presente. Per ASC APS significa ribadire una scelta precisa: investire sulle giovani generazioni, sulla difesa civile e nonviolenta, sulla coesione sociale e sul ruolo del Terzo Settore come infrastruttura democratica del Paese», dichiara Rosario Lerro, Presidente di ASC Nazionale APS.

“Le parole di ASC” si conferma così non solo come un appuntamento interno di aggiornamento e ideazione, ma come un laboratorio politico e culturale che tiene insieme memoria e visione incidendo nel dibattito pubblico.

Roma 22 giugno 2026

Ufficio stampa

Paola Scarsi 347 3802307