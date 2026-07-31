Comunicato stampa

La Giunta comunale ha approvato le linee guida che regolano, in via sperimentale, l’utilizzo delle giornate riservate al Comune di Ladispoli e alle realtà del territorio per l’organizzazione di iniziative istituzionali, culturali, educative, sociali e di interesse pubblico.

Le nuove disposizioni permetteranno a scuole, enti e associazioni di usufruire degli spazi, valorizzando il Cine-Teatro Massimo Freccia come punto di riferimento per la cultura e la vita della comunità.

“Il Massimo Freccia è già diventato un punto di riferimento per giovani e famiglie, di Ladispoli e non solo. Con questo provvedimento – dichiara il Sindaco Alessandro Grando – rendiamo il nostro Cine-Teatro ancora più aperto alla città.

Come Amministrazione comunale continueremo a lavorare per sostenere la cultura in tutte le sue forme, anche mettendo a disposizione spazi come questo, per dare la possibilità ad associazioni, giovani e meno giovani, di esprimere e dare forma alla propria creatività”.

Al seguente link è possibile consultare le linee guida e la relativa modulistica: