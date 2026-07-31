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𝐈𝐥 𝐂𝐢𝐧𝐞-𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐅𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢𝐚 𝐬𝐚𝐫à 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐩𝐢ù 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭à

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Cine teatro Ladispoli

Comunicato stampa

La Giunta comunale ha approvato le linee guida che regolano, in via sperimentale, l’utilizzo delle giornate riservate al Comune di Ladispoli e alle realtà del territorio per l’organizzazione di iniziative istituzionali, culturali, educative, sociali e di interesse pubblico.
Le nuove disposizioni permetteranno a scuole, enti e associazioni di usufruire degli spazi, valorizzando il Cine-Teatro Massimo Freccia come punto di riferimento per la cultura e la vita della comunità.
“Il Massimo Freccia è già diventato un punto di riferimento per giovani e famiglie, di Ladispoli e non solo. Con questo provvedimento – dichiara il Sindaco Alessandro Grando – rendiamo il nostro Cine-Teatro ancora più aperto alla città.
Come Amministrazione comunale continueremo a lavorare per sostenere la cultura in tutte le sue forme, anche mettendo a disposizione spazi come questo, per dare la possibilità ad associazioni, giovani e meno giovani, di esprimere e dare forma alla propria creatività”.
Al seguente link è possibile consultare le linee guida e la relativa modulistica:
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