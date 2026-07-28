Comunicato stampa

Sarà inaugurato domani, mercoledì 29 luglio, il nuovo impianto semaforico sulla via Aurelia, a Borgata Aurelia, all’intersezione con via di Sant’Agostino e via Brahms.

L’intervento, realizzato dall’assessorato ai Lavori Pubblici per un importo di circa 52.000 euro, mette in sicurezza uno degli incroci più pericolosi della zona, regolando l’attraversamento e le manovre di svolta su un tratto ad alta percorrenza.

“L’incrocio era segnalato da tempo come un punto critico della viabilità e l’impianto semaforico era la risposta più diretta ed efficace, parliamo di uno snodo tristemente noto ai civitavecchiesi dove era importante intervenire” spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti. “Ringrazio l’ ufficio lavori pubblici, che hanno seguito l’opera dalla progettazione all’attivazione.”

“La sicurezza stradale si costruisce anche con interventi come questo, puntuali e concreti,” afferma il sindaco Marco Piendibene. “Continuiamo a lavorare sui punti critici della viabilità, un incrocio alla volta.”