Comunicato stampa

Ci sono momenti in cui indignarsi non basta più. Momenti in cui serve fermarsi, ascoltare, capire cosa sta accadendo davvero e quale responsabilità abbiamo, ciascunə di noi, davanti alle tragedie del nostro tempo.

La questione mediorientale, per me, è sempre stata anche questo: un termometro della capacità del mondo di interpretare davvero la democrazia, il diritto internazionale, la dignità umana. Un luogo del mondo che da decenni ci interroga su pace, giustizia, libertà e convivenza.

In questi anni il confronto pubblico è stato spesso acceso, duro, divisivo. Ma proprio per questo credo sia importante continuare a creare spazi di discussione, approfondimento e confronto, senza smettere di mantenere alta l’attenzione su ciò che accade a Gaza e sul dramma che sta vivendo il popolo palestinese.

Per questo vi invito a partecipare alla presentazione del libro di Arturo Scotto, “Flotilla, in viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta”.

Un racconto che nasce anche dalla scelta concreta di tantə compagnə di viaggio, insieme ad Arturo, di esserci, testimoniare, attraversare il Mediterraneo per portare aiuti umanitari ma anche per richiamare l’attenzione della comunità internazionale su quanto sta accadendo.

Mercoledì 13 maggio, alle ore 18.00, al Caffè Letterario in via Ostiense 95, avremo l’occasione di confrontarci su una testimonianza intensa e lucida, che parla di Gaza, di pace, di diritti umani e del ruolo che ciascunə di noi può scegliere di avere davanti alla sofferenza del mondo.

Dialogano con l’autore Massimo D’Alema, Lucia Goracci e Tommaso Sasso.

Presiede Pierangela Picone.

Per partecipare è necessario scrivere a associazione@compagnoilmondo.it