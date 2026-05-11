Comunicato stampa

la Biblioteca è molto felice di informarvi che anche quest’anno il nostro instancabile Gruppo Volontari Nati per Leggere di Ladispoli porterà la lettura per i più piccoli nei siti storici e naturalistici della nostra città.

Torna infatti “A passo di libro”: letture NpL itineranti per bambini e famiglie, che si svolgeranno nelle seguenti giornate:

Sabato 16/05 alle ore 16:00, alla Grottaccia;

Sabato 23/05 alle ore 16:00, presso la Villa Romana di San Nicola, Via Mercurio 11;

Sabato 30/05 alle ore 16:00, all’Oasi del Bosco di Palo, Via Corrado Melone s.n.c. (da non confondere con il Bosco di Palo).

Vi ricordiamo che NpL è il programma nazionale di promozione della lettura, rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare che spiega, in maniera chiara e scientifica, che ogni bambino è nato per leggere: leggere insieme al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti, permette di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, migliora la sua vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchendo il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali. E’ un gesto semplice che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all’ascolto e probabilmente anche un futuro lettore!

Tutti gli incontri sono a partecipazione gratuita ma, essendo i posti limitati, è necessaria la prenotazione scrivendo a biblioteca@comunediladispoli.it e specificando:

– nome ed età del bambino;

– cognome, nome e contatto telefonico di un genitore.

Consigliamo di portare un telo per far sedere comodamente i bambini.

Vi segnaliamo inoltre che questo evento è inserito nel PROGRAMMA DEL MAGGIO DEI LIBRI 2026 della Biblioteca di Ladispoli, campagna nazionale del Cepell che nasce con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. Il Cepell invita tutti gli enti, pubblici e privati, a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto: noi lo facciamo da molti anni con tanti eventi diversi.

Consultate il nostro programma completo ed in continuo aggiornamento!

Vi aspettiamo!