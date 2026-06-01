Comunicato stampa

Presentazione dell’ultimo libro di Marco Faraoni, “Mi Larthia” il giorno 6 giugno 2026 ore 18,00, nella sala consigliare gentilmente concessa dal comune di Bracciano (RM), nella persone del sindaco che sarà presente all’evento.

La vita, della quattordicenne Larthia (centosettanta lune circa), viene sconvolta da una sacra chiamata, dovrà diventare Ierodula (prostituta sacra). Dovrà fare la vita di sua madre, tutta la famiglia è afflitta dalla notizia. Non potrà più giocare, i suoi sogni svaniranno nel nulla.Conoscerà i Sacerdoti etruschi gli Auguri, i Fulguratores e gli Auruspici.Ma qualcosa va storto, questo porterà l’adolescente, ad una vita completamente diversa e piena di pericoli, dove rischierà di essere venduta come schiava. Affronterà un viaggio per mare che la porterà da Pyirgiy, porto della sua città Cisra e sede dei due Templi delle Dea Thesan (tempio uno) e Uni (tempio due), alla Trinacrlia (Sicilia), alla Iapigia (Puglia), alla città Apollomia, colonia dorica nell’attuale Albania, fino al covo dei pirati sul fiume.