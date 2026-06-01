La Resistenza delle donne in Italia fu un grande laboratorio di esperienze e sperimentazioni dando luogo alla rottura con il passato e l’inizio della loro partecipazione alla vita civile

Mafai in Pane nero scrive “l’autonomia arriva per caso, si introduce nelle ordinate vite domestiche in modo surrettizio e il più delle volte ha il sapore aspro della necessità. Nessuno l’ha cercata dopotutto. Nessuno l’ha voluta. Ma all’improvviso ci si trova a dover fronteggiare una situazione del tutto nuova da sole”

Quella delle donne è stata una rivoluzione civile e sociale, la rivoluzione di chi ci ha consegnato la libertà ed una nuova idea di donna

La scoperta del valore della propria libertà e della partecipazione la ritroviamo negli atti costitutivi dei Gruppi di Difesa della Donna dove si manifesta una volontà a “esserci”. Su Noi Donne del 10 luglio 1944 leggiamo “Donne italiane su! Lottiamo per conquistare il diritto alla vita ed avere una posizione sociale a fianco dell’uomo. Solo così le generazioni future godranno la libertà e la pace”

I GDD chiesero subito il riconoscimento del voto alle donne e nonostante molti ostacoli, dopo l’accreditamento ufficiale da parte del Comitato di Liberazione Nazionale, i partiti rispettarono gli accordi

Il voto alle donne è un passaggio fondamentale nel processo della ricostruzione, una conquista ottenuta con battaglie cominciate nell’Ottocento e consolidate con la partecipazione alla Resistenza Un passaggio che segna l’affermazione di un nuovo protagonismo femminile e trova espressione nell’elezione delle 21 donne all’Assemblea Costituente

Questa nuova cittadinanza femminile peserà sulla nascita della Repubblica e sul suo futuro

Quelle donne ci hanno insegnato a resistere nelle pieghe delle narrazioni dominanti ed il 2 giugno 1946 parteciparono in massa alle elezioni e noi, facendo risuonare le loro voci, dobbiamo continuare a lottare contro i “domini” esistenti perché nessuna vittoria è irreversibile

Ornella Boccato – Donne ANPI Bracciano