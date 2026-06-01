2 Giugno: la Repubblica che ci vive dentro

Ci sono ricorrenze che non appartengono al calendario, ma alla coscienza. Il 2 giugno è una di queste. Non è solo la celebrazione di un passaggio istituzionale, ma il ricordo di un popolo che, nel momento più buio della sua storia, trovò la forza di rialzarsi e dire: ripartiamo da noi, insieme. La Repubblica nasce così: da una scelta fragile e gigantesca, da mani che votano mentre ancora tremano, da un Paese che decide di credere nella propria possibilità di rinascere.

Oggi, mentre attraversiamo un tempo incerto, segnato da tensioni sociali, sfiducia diffusa, conflitti politici che sembrano consumare più energie di quante ne generino, quella scelta torna a parlarci con una forza nuova. La Repubblica non è un simbolo lontano, non è un’idea astratta: è un patto morale che ogni generazione deve rinnovare. E noi, oggi, siamo chiamati a farlo in un contesto che mette alla prova la nostra capacità di restare comunità.

Viviamo in un’epoca in cui i valori fondativi della Costituzione — dignità, libertà, solidarietà, giustizia sociale — sembrano assediati da un lento scivolamento verso l’indifferenza, il cinismo, la superficialità. Non è un attacco frontale, non è un colpo di mano: è un logoramento quotidiano, fatto di parole che feriscono, di responsabilità eluse, di conflitti che sostituiscono il dialogo. Eppure, proprio per questo, la Festa della Repubblica assume un significato più profondo: ci ricorda che la democrazia non vive nei palazzi, ma nelle scelte di ciascuno di noi.

La Costituzione non è un testo da esporre nelle cerimonie, ma una promessa di umanità. È la voce di chi ha creduto che un Paese potesse essere migliore dei suoi errori. È la mano tesa verso chi verrà dopo di noi. È un invito a non smarrire la rotta, soprattutto quando il mare si fa agitato.

E poi c’è il nostro tempo, l’era dell’intelligenza artificiale, delle informazioni che corrono più veloci della nostra capacità di comprenderle, delle verità che si frantumano in mille opinioni. In questo scenario, la Repubblica ci chiede un nuovo tipo di responsabilità: custodire la qualità del pensiero, difendere la verità, non delegare agli algoritmi ciò che appartiene alla coscienza civile. La tecnologia può essere un ponte straordinario, ma non può sostituire il discernimento, la memoria, la capacità di scegliere il bene comune.

Il 2 giugno ci ricorda che la Repubblica non è un’eredità da amministrare, ma un compito da assumere. È la scelta di non arrendersi alla rassegnazione, di non accettare il degrado morale come inevitabile, di non lasciare che la sfiducia diventi il nostro linguaggio quotidiano. È la consapevolezza che ogni gesto, ogni parola, ogni responsabilità esercitata o mancata contribuisce a costruire — o a indebolire — la casa comune in cui viviamo.

La Repubblica siamo noi, quando scegliamo di essere cittadini e non spettatori. Siamo noi quando difendiamo la dignità di chi è più fragile, quando rifiutiamo l’odio facile, quando crediamo che la giustizia non sia un’utopia ma un dovere. Siamo noi quando, nonostante tutto, continuiamo a credere che questo Paese meriti il nostro impegno.

Il 2 giugno non celebra ciò che siamo stati, ma ciò che decidiamo di essere. E ogni anno, davanti a questa ricorrenza, la Repubblica ci guarda e ci chiede: siete ancora pronti a scegliere?

Ludovica Di Pietrantonio, direttore L’Agone