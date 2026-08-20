Comunicato stampa

Venerdì 21 “Stazioni Lunari”, sabato 22 “I Patagarri” e Max Gazzè, domenica 23 “Wogiagia”, Frankie Hi-Nrg e Daniele Silvestri, lunedì 24 agosto chiudono “I Musici di Francesco Guccini”

“Un lungo viaggio di versi, di rime, di ritmi lungo più di un quarto di secolo: ieri, per la seconda e ultima serata di ‘Aspettando Etruria Eco Festival’, abbiamo avuto sul palco un volto che ha segnato un’intera generazione con la sua musica, un’artista in continua evoluzione, che ha richiamato un grande pubblico, proveniente da tutto il Litorale romano: Piotta ancora una volta è stato grande mattatore del palco a Cerveteri e ora siamo davvero pronti per iniziare la 20esima edizione di Etruria Eco Festival. Già domani sera, venerdì 21 agosto, quando ad aprire la kermesse ci sarà il progetto ‘Stazioni Lunari’, che vedrà esibirsi tanti artisti di fama nazionale, con brani propri e grandi cover, con un pensiero e un omaggio, al grande Maestro Guccini a cui è dedicato l’intero Festival”.

A dichiararlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri a margine del concerto di Piotta, tenutosi ieri all’interno del Parco della Legnara a Cerveteri.

“Dopo la doppia anteprima targata Capuano e Piotta, da domani inizia il programma della ventesima edizione di Etruria Eco Festival, un’edizione speciale che anche di concerto con i tanti artisti che si stanno succedendo e susseguiranno ancora sul palco, abbiamo voluto dedicare al Maestro Francesco Guccini appena scomparso – ha aggiunto Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – già domani sera, venerdì 21 agosto, apriremo il Festival con il progetto “Stazioni Lunari”, una serata alla quale prenderanno parte numerosi autori e musicisti, che interagiranno tra loro in una fusione musicale che travalica stili e generi, con brani appartenenti ai singoli repertori degli artisti ad altri che hanno segnato la storia della musica. Sul palco, Ginevra Di Marco, Nada, Giorgio Canali, Lamante e Cristiano Godano, sotto la direzione artistica di Francesco Magnelli, pianista, compositore e arrangiatore che ha suonato con i più grandi gruppi della scena italiana”.

Etruria Eco Festival proseguirà sabato 22 agosto con “I Patagarri” e Max Gazzè, domenica 23 agosto con Wogiagia, Frankie Hi-Nrg e Daniele Silvestri e lunedì 24 il gran finale con “I Musici di Francesco Guccini”. Apertura cancelli fissata per le ore 18:00, inizio concerti a partire dalle ore 21:00. All’interno del Parco della Legnara, presenti stand enogastronomici di vario genere. Ingresso a tutti gli spettacoli libero e gratuito senza prenotazione.