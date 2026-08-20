L’appuntamento più atteso dell’Estate in tutto il Litorale a Nord di Roma torna con un programma d’eccezione: spettacolo e tradizione si uniscono. Concerti, comicità, degustazioni di vini e la straordinaria sfilata dei carri allegorici dei Rioni.

Tutto pronto per la 63esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, con un programma che lascerà tutti a bocca aperta e senza fiato: da giovedì 27 a domenica 30 agosto, nel Centro Storico, grandi concerti e spettacoli di cabaret con nomi importanti, la tradizione dei Rioni con la Gara della Pigiatura e la Sfilata dei Carri, e tanto spazio alla promozione del territorio, con la Piazza del Vino e dei Sapori in Piazza Santa Maria e visite guidate e aperture straordinarie della Necropoli Etrusca della Banditaccia e del Museo Nazionale Cerite. Quattro giorni di festa, quattro giorni con un programma davvero d’eccezione: tutto è pronto per la regina dell’estate, per la Sagra dell’Uva di Cerveteri. Vi aspettiamo!”

Ad annunciarlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nel presentare il cartellone della 63esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, in programma da giovedì 27 a domenica 30 agosto nel Centro Storico di Cerveteri. Tutti gli appuntamenti previsti nel programma sono ad ingresso gratuito.

Oltre agli spettacoli serali, confermati tutti gli eventi legati alla tradizione: Piazza Santa Maria, nella meravigliosa cornice tra il Museo Nazionale Cerite e Palazzo Ruspoli, torna a trasformarsi nella Piazza del Vino e dei Sapori con cantine e aziende agricole di pregio provenienti da tutta Italia, in Piazza Aldo Moro gli immancabili appuntamenti con la Gara della Pigiatura del sabato e la Sfilata dei Carri Allegorici dei Rioni di domenica pomeriggio, quest’anno dedicata ai grandi Festival del mondo. Non mancheranno inoltre visite guidate alla Necropoli Etrusca della Banditaccia e al Museo Nazionale Cerite, dove sono custoditi i più importanti e prestigiosi reperti etruschi, tra cui la Kylix e il Cratere di Eufronio.

“Organizzare un evento sentito e atteso come la Sagra dell’Uva e del Vino comporta sempre un immenso lavoro di squadra, che vede coinvolti tutti: giunta, uffici comunali, realtà associative e cittadini – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ci tengo pertanto a ringraziare in primis i nostri Assessori, ed in particolar modo Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura, Riccardo Ferri, Vicesindaco e Assessore all’Agricoltura e Manuele Parroccini, Assessore ai rapporti con i Rioni, poi tutto il personale dell’Ufficio Cultura, la Pro Loco di Cerveteri, con il Presidente Gianluca Meucci e il Direttivo tutto, la Cooperativa Artemide, l’Associazione Momenti Divini e chiaramente tutti i Rioni della nostra città. A tutti loro, per il lavoro svolto sinora e per quanto faranno nei quattro giorni di Sagra, il mio ringraziamento”.