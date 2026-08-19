Comunicato stampa

L’imprenditore Francesco Cordeschi, titolare del circuito di palestre Fitness Suite, anche quest’anno, come ormai fa da tempo, ha donato 30 abbonamenti annuali destinati ai giovani e alle famiglie che vivono situazioni di maggiore difficoltà.

I bonus sono stati consegnati al Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, e saranno gestiti dai Servizi Sociali comunali, che provvederanno ad assegnarli sulla base delle situazioni di bisogno.

“Credo che lo sport debba essere accessibile a tutti e che, quando imprese e istituzioni lavorano insieme, sia possibile abbattere concretamente anche le barriere economiche che ancora oggi impediscono a molte famiglie di avvicinarsi all’attività sportiva.

È un principio che cerchiamo di applicare ogni giorno in Fitness Suite, non soltanto attraverso iniziative come questa, ma anche mantenendo volutamente prezzi accessibili, perché consideriamo l’inclusività parte integrante del valore sociale dello sport”, ha dichiarato Francesco Cordeschi.

L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata dall’Amministrazione comunale e dal Sindaco Grando, che ha voluto ringraziare personalmente Francesco Cordeschi: “Ringrazio Francesco per aver rinnovato anche quest’anno un gesto di grande generosità e attenzione verso la nostra comunità. Dare a un ragazzo la possibilità di praticare sport significa offrirgli un’occasione di crescita, di socializzazione e di condivisione, indipendentemente dalle possibilità economiche della sua famiglia. È una collaborazione che portiamo avanti da tempo e che rappresenta un bell’esempio di come il mondo dell’impresa possa contribuire concretamente al benessere della comunità. Investire nei giovani significa investire nel futuro della nostra città”

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