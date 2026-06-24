Comunicato stampa

“Le periferie come luoghi di possibilità, di immaginazione sociale e di trasformazione collettiva dove si producono valore civico, relazioni, comunità ed opportunità. È così che anche noi concepiamo le periferie del nostro territorio e per questo abbiamo aderito con grande convinzione alla Settimana delle Periferie, l’iniziativa che la Fondazione Charlemagne costruisce insieme alle realtà territoriali per scardinare la narrazione dominante e contribuire invece a raccontare le periferie, non come luoghi segnati solo dal disagio, ma come Comunità vive, dove le numerose esperienze associative, culturali, civiche e comunitarie creano valore sociale.

Tre le iniziative previste nell’ambito della Settimana delle Periferie nel territorio del Municipio XV, la prima si è tenuta questa mattina, mercoledì 24 giugno, con l’associazione Salviamo la Mente che ha proposto l’appuntamento “Camminare insieme per la salute mentale”: una camminata dolce dal Villaggio Sociale Petroselli di Labaro-Prima Porta, poi attraverso il Parco Marta Russo per arrivare a fare una colazione comunitaria, per sensibilizzare il quartiere a un rapporto più consapevole con la salute mentale.

Venerdì 26 giugno, nell’Oratorio San Sebastiano di Cesano di Roma, la Cooperativa Sociale Cassiavass e l’ASD Sporting Cesano organizzano una serata di comunità, dalle 18:00 in poi, con animazione e street food per le famiglie del territorio, seguita dalla proiezione all’aperto del film “Un mondo a parte”. Sabato 27 giugno a Grottarossa, presso il Parco Papacci, il Gruppo Sportivo Grottarossa organizza dalle 10 una giornata di sport e socialità: uno stage di pugilato con Chris “Er Gringo”, un pranzo sociale di quartiere, il doposcuola pomeridiano e, a seguire, la restituzione dello stage svolto la settimana precedente con la nazionale italiana di pugilato.

La Settimana delle Periferie, con tutte le iniziative che la animano, rappresenta un modo per vivere in modo diverso le periferie, valorizzare spazi ed esperienze, insieme a tutte quelle realtà capaci di rafforzare il tessuto delle comunità e la loro coesione”.

Così in una nota l’Assessora alla Scuola e alla Cultura del Municipio XV, Tatiana Marchisio, e l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo.