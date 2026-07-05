La Regione Lazio continua a investire sulla sicurezza del territorio e sulla manutenzione delle infrastrutture. Con uno stanziamento di 350 mila euro, che rientra nel Programma straordinario regionale di investimenti pubblici per le annualità 2026-2027, la Giunta regionale ha finanziato l’intervento di messa in sicurezza delle alberature della Strada Provinciale 87b Velletri-Nettuno, un’arteria strategica per i collegamenti dell’area dei Castelli Romani e del litorale.

“Questo stanziamento – dichiara l’assessore alla Programmazione economica, al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini – rappresenta un investimento concreto per la sicurezza dei cittadini e per la valorizzazione del nostro patrimonio infrastrutturale e ambientale.

Le risorse sono ora assegnate alla Città Metropolitana di Roma Capitale, che è il soggetto competente per la realizzazione dell’intervento. Ci auguriamo che possa procedere quanto prima all’esecuzione delle opere di messa in sicurezza, così da garantire ai cittadini un’infrastruttura più sicura e pienamente efficiente.

La manutenzione e la gestione delle alberature lungo le principali arterie stradali, infatti, sono fondamentali per prevenire situazioni di rischio e garantire una viabilità più sicura. Con questo finanziamento confermiamo la volontà della Regione di affiancare gli enti locali nella realizzazione di opere strategiche, assicurando risorse e un percorso amministrativo chiaro per consentire una rapida apertura dei cantieri. Per troppo tempo si è intervenuti soltanto nelle emergenze. Noi abbiamo cambiato approccio: investiamo nella prevenzione, nella programmazione e nella cura del patrimonio pubblico, perché la sicurezza dei cittadini passa anche dalla manutenzione delle nostre strade e dalla gestione del verde. È questa l’idea di Regione alla quale lavoriamo fin dal nostro insediamento: vicina ai territori, capace di dare risposte concrete e di sostenere gli enti locali con risorse reali”.