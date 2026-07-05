Comunicato stampa

Sulmona, 5 luglio 2026

Si è aperta nel pomeriggio di sabato 4 luglio, nella suggestiva cornice del Castello Cantelmo di Pettorano sul Gizio, la nuova edizione di “Leggo per legittima difesa – Festival di narrazioni, arte e musica”, la rassegna culturale promossa dall’associazione Terza Pagina con la direzione artistica della giornalista Chiara Buccini.

L’importante iniziativa è stata inaugurata con la presentazione del volume “Psicoanalisi e infanzia. Vademecum per genitori, nonni, educatori” (Solfanelli Editore), della psichiatra e psicoanalista Adelia Lucattini, membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana e dell’International Psychoanalytical Association. Nel corso dell’incontro, arricchito dalle letture degli attori Francesca Galasso e Pietro Becattini, il pubblico ha seguito un approfondimento dedicato al mondo dell’infanzia, dell’educazione e dello sviluppo emotivo dei bambini, temi affrontati nel volume con un linguaggio divulgativo ma rigoroso dal punto di vista scientifico.

Il libro, nato dalla collaborazione con la giornalista scientifica Marialuisa Roscino, che ha curato le interviste raccolte nel volume, rappresenta uno strumento di riferimento per genitori, nonni, insegnanti, educatori e studenti interessati ai temi della psicologia dello sviluppo. Attraverso il dialogo vengono affrontati argomenti centrali come la relazione tra genitori e figli, la costruzione dell’autonomia, l’intelligenza emotiva, le difficoltà scolastiche, il valore del gioco e delle attività creative, fino agli aspetti psicologici legati ad alcune patologie dell’infanzia.

“Questo libro nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti a chi accompagna ogni giorno la crescita dei bambini”, ha spiegato Adelia Lucattini, “La psicoanalisi aiuta a comprendere il significato profondo delle emozioni, dei comportamenti e delle difficoltà evolutive. Comprendere il mondo emotivo dei più piccoli significa aiutarli a crescere in modo più sereno, valorizzando le loro risorse e costruendo relazioni solide e autentiche”. Soddisfazione è stata espressa dalla direttrice artistica del festival, Chiara Buccini, che ha sottolineato il significato dell’apertura della manifestazione: “aprire questa decima edizione con un incontro dedicato all’infanzia e alla cura delle relazioni rappresenta perfettamente lo spirito del festival. “Leggo per legittima difesa” continua a crescere e a coinvolgere il territorio attraverso libri, arte, musica e occasioni di confronto che mettono al centro la cultura come strumento di crescita personale e collettiva”.

La giornalista scientifica Marialuisa Roscino ha poi evidenziato come “la Comunicazione non sia solo lo strumento principale con cui genitori e figli scambiano informazioni, ma rappresenti il tessuto connettivo che definisce la qualità della relazione, la costruzione dell’identità del figlio e la tenuta del legame affettivo nel tempo”.

Il festival proseguirà il 9 luglio a Pratola Peligna con “La vita oltre la Terra. Il paradosso di Fermi: dove sono le civiltà extraterrestri?” di Luigi Vacca; il 17 luglio a Sulmona con la presentazione spettacolarizzata di “Il giornalino di Gian Burrasca” di Vamba; il 19 luglio a Campo di Giove con una visita guidata del borgo; il 23 luglio al Bagnaturo di Pratola Peligna con il laboratorio per bambini ispirato a “Storia di un coso” di Alessia Roselli; il 24 luglio a Pettorano sul Gizio con “Anatomia dell’essere. Dalla filosofia alla fisiologia” di Sandro Batzella; il 25 luglio a Campo di Giove con “La mula e un altro racconto” di Marco Taddei; il 26 luglio a Pettorano sul Gizio con “Quarti di gloria. Storie a un passo dal podio” di Serena Sartini e Gerardo De Vivo; il 29 luglio a Pacentro con una visita guidata; il 1° agosto a Raiano con il laboratorio creativo “Gli inventori del ri-uso”; il 2 agosto a Pettorano sul Gizio con “Un mese negli Abruzzi. Diario di viaggio di metà dell’Ottocento” di Cesare Malpica; il 5 agosto a Sulmona con “Mani che raccontano: l’arte del presepe di Giuseppe Avolio” con Sara Galterio; il 7 agosto a Pacentro con “La bambola di Eleonora Duse” di Maria Pia Pagani; l’8 agosto a Pettorano sul Gizio con “Passioni”, 25° Quaderno Peligno dell’associazione Voci e Scrittura; l’11 agosto a Raiano con “Omicidio sulla spiaggia di velluto” di Barbara Di Castri; il 12 agosto a Campo di Giove con il tradizionale Concerto di Ferragosto; il 26 agosto a Pacentro con “Il quarto piano” di Riccardo De Gennaro; il 27 agosto a Pettorano sul Gizio con “Fantasmalie” di Michela Di Lanzo; il 28 agosto a Pratola Peligna con una visita guidata dedicata all’architettura Liberty. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.