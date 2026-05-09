Riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco Francesco Sposetti: “Ha sempre dimostrato grande professionalità e umanità”

L’Amministrazione comunale saluta con profonda stima e affetto il luogotenente Stefano Girelli, comandante della stazione dei Carabinieri di Tarquinia, che oggi lascia ufficialmente l’uniforme per sopraggiunti limiti d’età. Il luogotenente Girelli conclude la sua carriera dopo un lungo periodo trascorso al vertice della stazione della città etrusca, un incarico ricoperto con grande professionalità e senso delle istituzioni.

“Al luogotenente Girelli va il nostro sentito ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni – afferma il sindaco Francesco Sposetti -. Ha sempre assicurato la massima collaborazione e disponibilità. La stazione dei Carabinieri, anche grazie alla guida del comandante Girelli, si è confermata un punto di riferimento imprescindibile per la città, svolgendo un servizio costante a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio”.