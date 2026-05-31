Comunicato stampa

Via col vento? Anzi no, perché Eolo oggi pomeriggio si è appisolato e quella leggera brezza che ha

soffiato sul lago di Bracciano non avrebbe spento neppure le candeline sulla torta che al Planet Sail

avevano preparato per festeggiare la Coppa Italia. Vento leggerissimo per le tavole scese in acqua

intorno alle 14.30, in attesa che si alzasse qualche folata. Attesa delusa, con molti ragazzi costretti a

rientrare a terra con l’ausilio dei gommoni, stremati dalla snervante attesa. Qualcosa è migliorato

dopo le 16.15, ma era oltre il tempo limite per dare il via alla partenza.

Risultato finale: hanno gareggiato solo i Techno, mentre tutti gli altri si sono classificati in base

all’ordine di arrivo di ieri.

E andiamo a vederli questi risultati che brillano di luce propria, come nel caso dei Kids CH3 (9-10

anni), dove ha brillato la stella di Elisa Rei del Planet Bracciano davanti a Maria Shaffelhoffer

(Wc Cagliari) ed Elena Melchiorre (Lni Ostia).

In campo maschile l’ha spuntata David Mihajlovski (Centro Surf Bracciano), che ha preceduto

Ludovico Porretti (Lni Ostia) e Daniel Condò (Lni Ostia).

Nel CH4 (11 anni) il successo è andato, in campo femminile, a Mia Di Cagno (Lni Ostia), che ha

avuto la meglio su Ludovica Graziano (Lni Civitavecchia) e Allegra Cusimano (Lauria).

In campo maschile primo Federico Samonà (Sferracavallo Palermo), secondo Marco Scarica (Wc

Cagliari) e terzo Lorenzo Innocenti (Wc Adriatico Ravenna).

Nella categoria Experience: Mia Forti (Lni Ostia) su Mia Pelle (Lni Civitavecchia) e Flaminia

Francolini (Planet Bracciano).

Tra i ragazzi vittoria per Emanuele Cavalieri (Cs Bracciano), secondo Diego Montalto (Wc

Cagliari), su e Gabriele Corda (Wc Cagliari).

Nell’Under 13 femminile successo per Maria Giunta (Lauria) davanti a Ginevra Licalsi

(Sferracavallo) e Bianca Sirena (Wc Cagliari).

Tra i ragazzi Luca Macaluso (Sferracavallo) ha avuto la meglio su Alessandro Diamanti

(Stamura) e Daniele Gabino (Sferracavallo).

Nell’Under 15 femminile ha vinto Alessandra Porcu (Arzachena) davanti a Lucilla Bondi (Ws

Livorno) e Chiara Marras (Lni Ostia).

Tra i maschi Niccolò Mancusi (Cs Bracciano) davanti ad Adriano Samonà (Sferracavallo) e Luca

Versace (Wc Cagliari).

Nell’Under 17 femminile ha vinto Laura Grosso (Lauria) davanti a Irene Bernardo (Lni Ostia) e

Dalia Piras (Arzachena).

Tra i maschi Francesco Cau (Wc Cagliari), che l’ha spuntata su Francesco Casano (Cs Bracciano)

e Alessandro La Sala (Adriatico Ravenna).

Nel Techno Plus femminile trionfo per Agata Del Fabbro (Torbole) davanti a Maria Grossi (YC

Genova) e Antonella Eramo (Castelfusano).

Tra i maschi dominio sardo: Massimo Mannu (Arzachena) ha vinto davanti a Christian Porcu

(Arzachena) e Nicola Solinas (Wc Cagliari).

Nell’IQFoil Under 17 maschile Giovanni Moncada (Sferracavallo) davanti a Federico Ristori

(Planet Bracciano) e Filippo Iengo (Lni Civitavecchia).

Nell’Under 19 femminile l’ha spuntata Elisa Bruno (Stamura) su Vittoria Marconi (Lni

Civitavecchia) ed Elettra Fulgenzi (Stamura).

E poi, rompete le righe, tra attimi di commozione, perché la Coppa Italia rappresenta il primo passo

verso il mondo dei grandi. È sacrificio e passione: si cade e ci si rialza, ma soprattutto tra gli atleti c’è

quel fattore amicizia e legame profondo che solo chi affronta il vento sa conoscere.

Per tutti, appuntamento al prossimo evento.

L’Unione fa la forza

Dai sindaci al Parco, tutti a “remare” nella stessa direzione

Un territorio bellissimo e tutto da scoprire, animato dall’impegno comune delle istituzioni: dalla BCC

Provincia Romana che ha sostenuto l’evento, ai sindaci, al Parco e al Consorzio Lago di Bracciano,

alla presidente del Planet Sail Lorena Avincola, che ha fatto gli onori di casa, e al direttore della

BCC Provincia Romana Alessandro Guadagni. Tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Si cresce

insieme e dallo sport nasce l’occasione per dare spessore e valorizzare il territorio.

“Continuare come Parco a essere strumento per salvaguardare da una parte il patrimonio e dall’altra

proporre iniziative di sviluppo e sport – ha spiegato Ivano Iacomelli, commissario straordinario Ente

Parco Lago di Bracciano e Martignano – e questo evento permette di far conoscere il lago a tante

persone arrivate da ogni parte d’Italia. Di conseguenza lo sport deve essere il volano per spingere

verso una maggiore conoscenza di un territorio straordinario e bello, che attraverso nuovi eventi già

programmati per questa estate deve coinvolgere Roma e attrarre visitatori che magari in questi giorni

hanno avuto modo di conoscerlo e sono interessati a ritornare”.

Non meno incisiva la voce di Francesco Pizzorno, presidente del Consorzio Lago di Bracciano:

“È stato un privilegio collaborare con il Circolo Planet e con le istituzioni che hanno permesso a tanti

atleti e accompagnatori di vivere una tre giorni di sport in un ambiente naturale e unico. Grazie a chi

lavora nell’ombra, senza i quali questo evento non sarebbe stato possibile”.

L’emozione dei sindaci non è da meno. “Gli sport acquatici sono l’esempio perfetto di come si possa

coniugare la valorizzazione turistica e del territorio con la tutela ambientale e la promozione

dell’attività sportiva – ha spiegato Marco Crocicchi, primo cittadino di Bracciano –. Il nostro

territorio ha risposto alla grande, dimostrando che eventi di alto livello possono accompagnarci nel

viaggio verso il futuro. Inoltre, il 29 sono partiti oltre 300 ciclisti per il Trail dei Papi, che ha coinvolto

in totale oltre cinquecento persone, trasformando il lago di Bracciano in un Villaggio dello Sport.

Esame superato, con la consapevolezza che il futuro è appena cominciato”.

Identico pensiero per Claudia Maciucchi, sindaca di Trevignano: “Per noi questa manifestazione è

stata l’occasione per far conoscere le nostre bellezze oltre i confini della Regione Lazio. Ed è come

aver vinto questa Coppa. Il lago è preservato dalla navigazione selvaggia, non ci sono motori che

inquinano e l’unico modo per navigarlo è la vela. Per noi è stato un grande successo aver ospitato la

Coppa Italia”.

Grande anche l’impegno di Roma Capitale.“Un pezzo di Roma è su questo lago e ben vengano eventi

di questo livello, che dovranno rientrare sistematicamente nell’agenda di Roma Capitale – ha spiegato

Tommaso Martelli, assessore al commercio e sport del XV Municipio –. Una bellissima giornata

all’insegna dei giovani e delle eccellenze di questo settore velico. Roma ha appena chiuso per il 2027

il SailGP a Ostia e questo dimostra che non c’è solo il mare di Ostia, ma anche le acque del lago.

Roma deve recitare un ruolo importante per sviluppare il territorio”.

Un Grazie importante alla BCC Provincia Romana per l’impegno e il sostegno a tutta

l’organizzazione e per aver contribuito a valorizzare il territorio e i giovani sportivi in questi giorni

luce del bellissimo Lago di Bracciano

Un impegno costante, un segno concreto di vicinanza allo sport, ai giovani e a un territorio che ha

tanta voglia di continuare a volare alto.

Link Alle Foto:

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