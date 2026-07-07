Per le associazioni e gli Enti del Terzo Settore del nostro territorio è disponibile una nuova opportunità di finanziamento.

La Città Metropolitana di Roma Capitale ha pubblicato il bando per la concessione di contributi destinati alla realizzazione di iniziative che favoriscano lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità metropolitana, oltre alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio archeologico.