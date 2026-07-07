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Contributi economici agli enti del terzo settore della Città Metropolitana

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contributi manziana
Dalla pagina Facebook del Comune
Per le associazioni e gli Enti del Terzo Settore del nostro territorio è disponibile una nuova opportunità di finanziamento.
La Città Metropolitana di Roma Capitale ha pubblicato il bando per la concessione di contributi destinati alla realizzazione di iniziative che favoriscano lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità metropolitana, oltre alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio archeologico.
È possibile richiedere un contributo fino al 90% delle spese ammissibili, per un massimo di 15.000 euro per progetto.
Scadenza per la presentazione delle domande: 30 luglio 2026.
Tutti i dettagli, il bando e la modulistica sono disponibili qui: https://www.cittametropolitanaroma.it/…/bando-per-la…/
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