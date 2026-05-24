Comunicato stampa

Dal 25 al 27 maggio il Comune di Civitavecchia promuoverà tre giornate dedicate all’orientamento e alla valorizzazione delle professioni del mare, organizzate dagli Assessorati al Lavoro e alla Pubblica Istruzione in collaborazione con MSC Crociere, gli Istituti superiori “Marconi” e “Calamatta – Stendhal” e il Centro di Formazione Professionale regionale.

L’iniziativa coinvolgerà studentesse e studenti delle classi quarte e quinte degli istituti cittadini con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle opportunità occupazionali legate al comparto marittimo e crocieristico, settore strategico per il territorio di Civitavecchia.

Nelle giornate del 25 e del 26 maggio gruppi di circa cinquanta studenti selezionati dagli istituti scolastici visiteranno alcune navi da crociera MSC, entrando direttamente in contatto con gli ambienti di lavoro e con le diverse professionalità presenti a bordo, per conoscere da vicino un comparto che rappresenta una concreta prospettiva occupazionale per molti giovani del territorio.

Il 27 maggio, presso l’Aula Consiliare “Renato Pucci”, si svolgerà invece un incontro plenario dedicato alle classi quarte e quinte, alla presenza delle istituzioni cittadine e dei rappresentanti di MSC Crociere, nel corso del quale saranno approfondite le caratteristiche, le competenze richieste e le opportunità offerte dal lavoro marittimo.

“Mettere in contatto diretto i ragazzi con il mondo del lavoro significa offrire strumenti concreti per orientarsi nel proprio futuro – dichiara l’Assessore al Lavoro Piero Alessi –. Il settore marittimo e crocieristico rappresenta una delle principali risorse economiche della nostra città e creare occasioni di incontro tra studenti e aziende significa aiutare le nuove generazioni a conoscere possibilità professionali spesso percepite come lontane ma che, invece, fanno parte della realtà quotidiana del nostro territorio”.

“Questa iniziativa nasce anche dalla volontà di rafforzare il rapporto tra scuola, formazione e territorio – aggiunge l’Assessora alla Pubblica Istruzione Stefania Tinti –. Offrire agli studenti esperienze dirette e momenti di confronto con professionisti e operatori del settore significa rendere più consapevoli le loro scelte future e valorizzare le competenze che i nostri istituti sono in grado di formare”.

“Civitavecchia è una città profondamente legata al mare e al porto – conclude il sindaco Marco Piendibene –. Per questo riteniamo importante costruire occasioni concrete di dialogo tra il mondo della scuola, della formazione e quello del lavoro. Far conoscere ai nostri giovani le opportunità offerte dal comparto marittimo significa investire sul futuro della città e sulle prospettive occupazionali delle nuove generazioni, valorizzando uno dei settori più importanti della nostra economia”.