Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

La 𝗡𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗕𝗶𝗮𝗻𝗰𝗮 ci ha regalato una serata speciale, fatta di sorrisi, musica, arte e tanta voglia di stare insieme.

Il grande 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 di questa serata, con il centro così vivo e pieno di persone, è stata, ancora una volta, la dimostrazione più bella di quanto la nostra comunità sappia unirsi e partecipare.

𝗚𝗿𝗮𝘇𝗶𝗲 di cuore all’𝗔𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼, a tutti i 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗻𝘁𝗶, agli 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶, ai 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶 che hanno reso possibile questa splendida serata, grazie alla 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲, alla 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 𝗔𝗩𝗔𝗕, alla 𝐌𝐢𝐬𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐝𝐢𝐚 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 e a tutte le autorità che hanno permesso lo svolgimento dell’evento in 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮.

Un ringraziamento a tutti voi, 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶 e 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶, che avete riempito di colori ed entusiasmo le strade e le piazze del 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼. 𝗩𝗶𝘃𝗮 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼!

Grazie a “Bracciano nel cuore” per le belle foto

Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano